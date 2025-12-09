Какое сотрудничество между энергетическими компаниями Украины и США?

Нынешняя эскалация атак напоминает российскую тактику 2022 года, направленную на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины, заявил заместитель госсекретаря США по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт во время конференции "Energy Security Dialogue 2025" от DiXi Group, передает 24 Канал.

По его словам, сейчас ситуация даже острее – частично из-за того, что США не играют столь ведущей роли, как во времена администрации Байдена.

Но не все потеряно. И я думаю, что в отношении США есть 2 важных момента. Во-первых, наши компании остаются очень заинтересованными в возможностях в Украине. Я вижу это через мою работу в Атлантическом совете США и разговоры, в которых я участвую еженедельно в рамках Американско-украинского бизнес-совета,

– отмечает Пайетт.

Дело в том, что американские компании регулярно обсуждают новые проекты, а инвестиционные настроения остаются высокими. И одним из самых успешных примеров Джеффри Пайетт назвал совместный проект ДТЭК и американской Fluence по созданию системы аккумуляторного накопления энергии.

Такое сотрудничество стало фантастическим примером для повышения устойчивости энергетической системы.

Что известно о проекте украинской и американской компаний: была создана одна из крупнейших систем аккумуляторного накопления энергии в Восточной Европе, где были запущены установки общей вместимостью 400 мегаватт в час на 6 объектах Киевской и Днепропетровской областей.

Может ли бизнес Украины и США масштабироваться в области газа?

Пайетт подчеркнул, что похожая модель сотрудничества между украинскими и американскими компаниями может масштабироваться и на другие направления, в частности газовый сектор.

Знаю, что уже продолжаются важные переговоры с "Нафтогазом",

– добавил американский дипломат.

Кроме того, ДТЭК также обсуждает совместные инициативы с ведущими энергетическими корпорациями США, среди которых Venture Global, которая занимается экспортом LNG.

Джеффри Пайетт добавил, что важным остается совместный Инвестиционный фонд реконструкции Украины с США, который возглавляют премьер-министр Юлия Свириденко и министр финансов Скотт Бессент.

Этот инструмент может стать ключевым для привлечения частного капитала и масштабирования партнерских проектов между украинскими и американскими энергетическими компаниями.

