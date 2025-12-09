Яка співпраця між енергетичними компаніями України та США?

Нинішня ескалація атак нагадує російську тактику 2022 року, спрямовану на знищення енергетичної інфраструктури України, заявив заступник держсекретаря США з енергетичних питань Джеффрі Паєтт під час конференції "Energy Security Dialogue 2025" від DiXi Group, передає 24 Канал.

За його словами, нині ситуація навіть гостріша – частково через те, що США не відіграють настільки провідної ролі, як за часів адміністрації Байдена.

Але не все втрачено. І я думаю, що стосовно США є 2 важливі моменти. По-перше, наші компанії залишаються дуже зацікавленими в можливостях в Україні. Я бачу це через мою роботу в Атлантичній раді США і розмови, в яких я беру участь щотижня в рамках Американсько-української бізнес-ради,

– зазначає Паєтт.

Річ у тім, що американські компанії регулярно обговорюють нові проєкти, а інвестиційні настрої залишаються високими. І одним із найуспішніших прикладів Джеффрі Паєтт назвав спільний проєкт ДТЕК та американської Fluence зі створення системи акумуляторного накопичення енергії.

Така співпраця стала фантастичним прикладом для підвищення стійкості енергетичної системи.

Що відомо про проєкт української та американської компаній: було створено одну із найбільших систем акумуляторного накопичення енергії у Східній Європі, де було запущено установки загальною місткістю 400 мегаватів на годину на 6 об'єктах Київщини та Дніпропетровщини.

Чи може бізнес України та США масштабуватися у галузі газу?

Паєтт підкреслив, що схожа модель співпраці між українськими та американськими компаніями може масштабуватися й на інші напрямки, зокрема газовий сектор.

Знаю, що вже тривають важливі переговорити з "Нафтогазом",

– додав американський дипломат.

Крім того, ДТЕК також обговорює спільні ініціативи з провідними енергетичними корпораціями США, серед яких Venture Global, яка займається експортом LNG.

Джеффрі Паєтт додав, що важливим залишається спільний Інвестиційний фонд реконструкції України із США, який очолюють прем'єр-міністр Юлія Свириденко та міністр фінансів Скотт Бессент.

Цей інструмент може стати ключовим для залучення приватного капіталу та масштабування партнерських проєктів між українськими та американськими енергетичними компаніями.

