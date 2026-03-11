Як в Укрпошті пояснили контракт із комбінатом Мініна?

У компанії зазначили, що всі закупівлі проводяться відповідно до законодавства про публічні закупівлі. Для цього використовується система Prozorro, де учасники проходять перевірку через відкриті реєстри та бази даних, повідомили в Укрпошті.

У заяві йдеться, що договір із Трипільським пакувальним комбінатом підписали у липні 2025 року. Перед цим, як стверджують у компанії, були проведені всі необхідні перевірки. За їхніми результатами жодних підстав для відхилення пропозиції постачальника або відмови від підписання угоди не знайшли.

Звертаємо увагу, що Укрпошта як замовник, під час процедури закупівель не має права довільно та безпідставно відхиляти пропозицію учасника за відсутності доказів, визначених законодавством. Водночас Укрпошта з усією відповідальністю ставиться до інформації про можливі зв’язки контрагентів із державою-агресором,

– йдеться в заяві.

Якщо правоохоронці офіційно підтвердять факти, про які повідомляли журналісти, у компанії обіцяють відреагувати – зокрема переглянути співпрацю з відповідним підрядником.

Що відомо про ймовірний бізнес Геннадія Мініна в Росії?

Геннадій Мінин володіє зокрема "Трипільським пакувальним комбінатом" на Київщині, пишуть Схеми.

Згідно з даними модуля аналітики Bi Prozorro, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році комбінат уклав з компанією "Укрпошта" контракти на постачання коробок і ящиків на суму майже 90 мільйонів гривень.

Геннадій Мінін очолив у 1991 році РКТК – "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" на Луганщині. До повномасштабної війни комбінат був лідером на ринку виробників гофротари (картонної упаковки) в Україні.

Після російської окупації підприємства Геннадія Мініна – РКТК і "Донмакр" (входить в корпоративну групу РКТК) – перереєструвалися згідно з правилами законодавства країни-агресорки. Восени 2022 року вони з’явилися в реєстрі юридичних осіб Росії з такими ж назвами, що й були раніше. Керівником у реєстрі вказаний Геннадій Мінін.

Завдяки джерелам журналістів у російській податковій, вдалося дістати низку документів, в яких стоять підписи, схожі на підписи Геннадія Мініна з офіційних сайтів його українських підприємств,

– йдеться у матеріалі.

Водночас Мінін та його адвокат заперечили подібні звинувачення.

Відповідно до інформації Геннадій Мінін і його дружина Наталія мають російське громадянство. Однак сам Мінін називає себе громадянином України.

Що ще варто знати про бізнес Мініна?