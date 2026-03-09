Що відомо про Геннадія Мінина?

Мова йде про очільника бізнес-структур, які займаються переробкою паперу та виготовленням картонної упаковки в Україні, про що пишуть Схеми.

Геннадій Мінин володіє зокрема "Трипільським пакувальним комбінатом" на Київщині. Згідно з даними модуля аналітики Bi Prozorro, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, комбінат уклав з компанією "Укрпошта" контракти на постачання коробок і ящиків на суму майже 90 мільйонів гривень.

Геннадій Мінімі очолив у 1991 році РКТК – "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" на Луганщині. До повномасштабної війни комбінат був лідером на ринку виробників гофротари (картонної упаковки) в Україні.

Після російської окупації підприємства Геннадія Мініна – РКТК і "Донмакр" (входить в корпоративну групу РКТК) – перереєструвалися згідно з правилами законодавства країни-агресорки. Восени 2022 року вони з’явилися в реєстрі юридичних осіб Росії з такими ж назвами, що й були раніше. Керівником у реєстрі вказаний Геннадій Мінін.

Завдяки джерелам журналістів у російській податковій, вдалося дістати низку документів, в яких стоять підписи, схожі на підписи Геннадія Мініна з офіційних сайтів його українських підприємств,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Водночас Мінін та його адвокат заперечили подібні звинувачення.

Відповідно до інформації Геннадій Мінін і його дружина Наталія мають російське громадянство. Однак сам Мінін називає себе громадянином України.

Також журналісти виявили, що родичі бізнесмена мають свій бізнес у Росії – із переробки паперу й виготовлення гофроупаковки. А у фінансових звітах РКТК значиться основним акціонером підприємства "Пэкэджинг Кубань" у Краснодарському краї.

Під час спілкування з журналістом Мінін підтвердив, що "є така компанія, вона в Росії, так". Крім того, син бізнесмена – Кирило Мінін – є членом ради директорів "Пэкэджинг Кубань".

Ще він є співвласником десятка російських компаній у Краснодарському краї та у Ростовській області.

Однією із них – "Папир Групп" – до 2017 року співволоділа дружина Геннадія Мінін.

В іншій – "Папир" – отримував зарплату сам бізнесмен.

А разом із Кирилом Мініним мав спільну прописку росіянин Андрій Нікулін. У нього – п'ять компаній, що торгують картоном в інших областях Росії, а також утилізують папір – теж на території країни-агресорки.

Нікулін також володів кіпрською компанією, яка у свою чергу є співзасновницею компанії "Дарпак". Зараз це фірма Марії Кібірєвої – дочки Геннадія Мініна. "Дарпак" виробляє паперові вироби, як і ще дві компанії, у яких має частки Марія,

– йдеться у розслідуванні.

Зауважте! Ба більше, Мінін обирався депутатом Луганської облради – від "Партії регіонів" у 2010 році та Сіверськодонецької райради від ОПЗЖ у 2020 році. А у жовтні 2020 року відбулася зустріч Путіна із Медведчуком, коли останній просив президента Росії зняти санкції з деяких українських компаній. І їх дійсно скасували, зокрема проти РКТУ Мініна.

Нагадаємо, що для українського бізнесу однією з важливих проблем є окупація територій. Про це повідомляли членські компанії Європейської Бізнес Асоціації.

До ТОПу-проблем, які негативно впливають на бізнес, підприємці виділяють:

атаки на українську енергосистему (82%); нестачу кваліфікованих працівників (78%).

Війна та окупація територій займає третє місце – 66%.

