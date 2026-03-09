Что известно о Геннадии Минине?

Речь идет о руководителе бизнес-структур, которые занимаются переработкой бумаги и изготовлением картонной упаковки в Украине, о чем пишут Схемы.

Геннадий Минин владеет в частности "Трипольским упаковочным комбинатом" на Киевщине. Согласно данным модуля аналитики Bi Prozorro, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, комбинат заключил с компанией "Укрпочта" контракты на поставку коробок и ящиков на сумму почти 90 миллионов гривен.

Геннадий Миними возглавил в 1991 году РКТК – "Рубежанский картонно-тарный комбинат" на Луганщине. До полномасштабной войны комбинат был лидером на рынке производителей гофротары (картонной упаковки) в Украине.

После российской оккупации предприятия Геннадия Минина – РКТК и "Донмакр" (входит в корпоративную группу РКТК) – перерегистрировались согласно правилам законодательства страны-агрессора. Осенью 2022 года они появились в реестре юридических лиц России с такими же названиями, что и были раньше. Руководителем в реестре указан Геннадий Минин.

Благодаря источникам журналистов в российской налоговой, удалось достать ряд документов, в которых стоят подписи, похожие на подписи Геннадия Минина с официальных сайтов его украинских предприятий,

– говорится в материале.

Обратите внимание! В то же время Минин и его адвокат отрицают подобные обвинения.

Согласно информации Геннадий Минин и его жена Наталья имеют российское гражданство. Однако сам Минин называет себя гражданином Украины.

Также журналисты обнаружили, что родственники бизнесмена имеют свой бизнес в России – по переработке бумаги и изготовлению гофроупаковки. А в финансовых отчетах РКТК значится основным акционером предприятия "Пэкэджинг Кубань" в Краснодарском крае.

Во время общения с журналистом Минин подтвердил, что "есть такая компания, она в России, да". Кроме того, сын бизнесмена – Кирилл Минин – является членом совета директоров "Пэкэджинг Кубань".

Еще он является совладельцем десятка российских компаний в Краснодарском крае и в Ростовской области.

Одной из них – "Папир Групп" – до 2017 года совладела жена Геннадия Минина.

В другой – "Папир" – получал зарплату сам бизнесмен.

А вместе с Кириллом Мининым имел общую прописку россиянин Андрей Никулин. У него – пять компаний, торгующих картоном в других областях России, а также утилизируют бумагу – тоже на территории страны-агрессора.

Никулин также владел кипрской компанией, которая в свою очередь является соучредителем компании "Дарпак". Сейчас это фирма Марии Кибиревой – дочери Геннадия Минина. "Дарпак" производит бумажные изделия, как и еще две компании, в которых имеет доли Мария,

– говорится в расследовании.

Заметьте! Более того, Минин избирался депутатом Луганского облсовета – от "Партии регионов" в 2010 году и Северодонецкого райсовета от ОПЗЖ в 2020 году. А в октябре 2020 года состоялась встреча Путина с Медведчуком, когда последний просил президента России снять санкции с некоторых украинских компаний. И их действительно отменили, в частности против РКТУ Минина.

Напомним, что для украинского бизнеса одной из важных проблем является оккупация территорий. Об этом сообщали членские компании Европейской Бизнес Ассоциации.

К ТОПу-проблем, которые негативно влияют на бизнес, предприниматели выделяют:

атаки на украинскую энергосистему (82%); недостаток квалифицированных работников (78%).

Война и оккупация территорий занимает третье место – 66%.

