Почему Россия претендует на активы западных компаний?
Многие компании ушли с рынка России, однако защитили свои права регистрацией товарных знаков. Сейчас эти права хотят отобрать, пишет The Moscow Times.
Сейчас министерство экономического развития и Роспатент прорабатывают вопрос создания механизма временного управления правами таких компаний – с временным управляющим, который и будет обеспечивать защиту нарушенных прав, и выдавать лицензии производителям, которые смогут выпускать необходимую для нашего рынка продукцию,
– говорит вице-премьер Александр Новак.
Инициатива появилась из-за того, что многие компании из так называемых "недружественных" стран перерегистрировали свои товарные знаки в России, подав в прошлом году множество так называемых блокирующих заявок. Эти документы не позволяют зарегистрировать подобный товарный знак даже после аннулирования старых знаков.
Поэтому власти России хотят присвоить эти права и сдавать их в пользование другим лицам для собственного заработка.
Какие западные бренды ушли из России и защитили свои права?
- McDonald's зарегистрировал семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно, на "Биг тейсти", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку".
- Starbucks зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года.
- Американская компания Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт".
- Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России.
- Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака.
- Испанская компания Inditex подала заявку на регистрацию товарного знака Zara.
- Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России.
Регистрация или продление действия товарного знака – это лишь юридический инструмент защиты интеллектуальной собственности. Компании стремятся сохранить права, во избежание использования бренда третьими лицами, блокировать попытки регистрации похожих названий или логотипов.
Проблемы российского бизнеса и промышленности
"Трубная металлургическая компания" останавливает один из трубопрокатных цехов из-за низкого спроса на продукцию. Металлургическая отрасль России переживает кризис, снижение производства стали и рост доли импорта.
Продажи "АвтоВАЗ" в январе упали почти на 29% по сравнению с прошлым годом, до 19,7 тысячи машин. Компания снизила цены на некоторые модели, но одновременно повысила цены на самые популярные авто.
Российские компании понесли рекордный убыток в 7,5 триллионов рублей за январь – ноябрь 2025 года из-за санкций и замедления экономики. Наибольшие убытки фиксируются в обрабатывающем производстве, оптовой торговле и добыче полезных ископаемых.