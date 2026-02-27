Как и почему упали продажи "АвтоВАЗ"?

По данным агентства "Автостат", в январе регистрации легковых Lada просели почти на 29% по сравнению с прошлым годом – до 19,7 тысячи машин, пишет The Moscow Times.

Смотрите также В России дефицит кадров: подросткам разрешат работать на некогда опасных предприятиях

Февраль тоже не принес облегчения. Из-за этого компания урезала месячный план продаж на 15% – до чуть более чем 20 тысяч автомобилей. В компании все же надеются, что во второй половине года продажи начнут восстанавливаться и удастся хотя бы повторить прошлогодние показатели.

Чтобы преодолеть кризис, в конце декабря производитель снизил цены на отдельные модели: Lada Aura подешевела на 14% (до 2,25 миллионов рублей), а Lada Largus – на 3,8% (до 1,59 миллиона рублей).

В то же время самые популярные авто наоборот подорожали:

Lada Granta прибавила 1,9% (850 тысяч рублей);

Lada Iskra прибавила 1,8% (1,28 миллиона рублей);

Niva Legend прибавила 1,8% (1,1 миллиона рублей);

Niva Travel прибавила 1,9% (1,42 миллиона рублей);

Какие еще проблемы имеет российский "АвтоВАЗ"?