Как и почему упали продажи "АвтоВАЗ"?
По данным агентства "Автостат", в январе регистрации легковых Lada просели почти на 29% по сравнению с прошлым годом – до 19,7 тысячи машин, пишет The Moscow Times.
Февраль тоже не принес облегчения. Из-за этого компания урезала месячный план продаж на 15% – до чуть более чем 20 тысяч автомобилей. В компании все же надеются, что во второй половине года продажи начнут восстанавливаться и удастся хотя бы повторить прошлогодние показатели.
Чтобы преодолеть кризис, в конце декабря производитель снизил цены на отдельные модели: Lada Aura подешевела на 14% (до 2,25 миллионов рублей), а Lada Largus – на 3,8% (до 1,59 миллиона рублей).
В то же время самые популярные авто наоборот подорожали:
- Lada Granta прибавила 1,9% (850 тысяч рублей);
- Lada Iskra прибавила 1,8% (1,28 миллиона рублей);
- Niva Legend прибавила 1,8% (1,1 миллиона рублей);
- Niva Travel прибавила 1,9% (1,42 миллиона рублей);
Какие еще проблемы имеет российский "АвтоВАЗ"?
В прошлом году "АвтоВАЗ" снизил производственный план на 2025 год с 456 тысяч до 274 тысяч машин из-за обвала продаж Lada на 25%. Завод перешел на 4-дневную рабочую неделю, сократил количество смен с трех до одной и урезал зарплаты рабочим с 70 тысяч до 40 тысяч рублей.
Продажи Lada за восемь месяцев 2025 года снизились на 24,9%, что связано с высокой ключевой ставкой, условиями автокредитования и демпингом китайских автомобилей.
Российский ПАО "КамАЗ" также понес чистые убытки более 37 миллиардов рублей в 2025 году, что в 11 раз больше, чем в предыдущем году. Кризис в "КамАЗ" углубляется из-за высокой ключевой ставки, подорожание кредитов, падение тарифов на перевозки.