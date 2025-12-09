Что известно о проблемах "АвтоВАЗа"?

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, во время прямой линии с жителями региона, которую транслировали росСМИ, пишет 24 Канал.

Предприятие уже несколько лет находится в низком тренде рынка, то есть у нас рынок, к сожалению, последние несколько лет негативный в связи с некоторыми экономическими явлениями. Поэтому здесь, как и в прошлом году, мы точно понимаем, что это будет не положительный рост, а отрицательный,

– заявил Федорищев.

В первоначальный производственный план на 2025 год "АвтоВАЗ" закладывал выпуск 456 тысяч машин, но впоследствии снизил его на 40%, до 274 тысячи. Из-за обвала продаж Lada, который достиг 25% год к году, завод в Тольятти сделал несколько изменений:

перешел на 4-дневный график;

сократил количество смен с трех до одной;

урезал зарплаты рабочим – с 70 тысяч рублей в месяц до 40 тысяч.

Производство авто в России

Всего в России производство автомобилей в 2025 году обвалилось на 46%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Росстат.

В результате автопром вернулся к худшим значениям 2022 года, когда из-за массового ухода западных концернов выпуск автомобилей в стране упал до уровней СССР начала 1970-х годов – 450 тысяч единиц в год.

К середине 2024 года выпуск машин достиг 80% от досанкционного уровня, но теперь снова составляет лишь 50%. Продажа новых машин сократилась в 2 – 2,5 раза относительно первой половины 2010-х годов, поскольку автомобиль стал менее доступным для россиян.

Какие проблемы имеет бизнес в России?