Что известно о проблемах "АвтоВАЗа"?
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, во время прямой линии с жителями региона, которую транслировали росСМИ, пишет 24 Канал.
Предприятие уже несколько лет находится в низком тренде рынка, то есть у нас рынок, к сожалению, последние несколько лет негативный в связи с некоторыми экономическими явлениями. Поэтому здесь, как и в прошлом году, мы точно понимаем, что это будет не положительный рост, а отрицательный,
– заявил Федорищев.
В первоначальный производственный план на 2025 год "АвтоВАЗ" закладывал выпуск 456 тысяч машин, но впоследствии снизил его на 40%, до 274 тысячи. Из-за обвала продаж Lada, который достиг 25% год к году, завод в Тольятти сделал несколько изменений:
- перешел на 4-дневный график;
- сократил количество смен с трех до одной;
- урезал зарплаты рабочим – с 70 тысяч рублей в месяц до 40 тысяч.
Производство авто в России
Всего в России производство автомобилей в 2025 году обвалилось на 46%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Росстат.
В результате автопром вернулся к худшим значениям 2022 года, когда из-за массового ухода западных концернов выпуск автомобилей в стране упал до уровней СССР начала 1970-х годов – 450 тысяч единиц в год.
К середине 2024 года выпуск машин достиг 80% от досанкционного уровня, но теперь снова составляет лишь 50%. Продажа новых машин сократилась в 2 – 2,5 раза относительно первой половины 2010-х годов, поскольку автомобиль стал менее доступным для россиян.
Какие проблемы имеет бизнес в России?
Около 6,7 тысяч российских транспортных компаний находятся в процессе ликвидации или на грани банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности.
В 2025 году компании России сталкиваются с проблемами неплатежей, падением спроса и нехваткой оборотных средств. Большинство предприятий принимают меры оптимизации, уменьшая административные расходы, сокращая инвестиционные программы и откладывая планы расширения.
Российские компании планируют повысить цены на 6,3% в пересчете на год из-за отмены льгот и повышения НДС. Ставка НДС в России вырастет с 20% до 22%, снижая объем доходов, после которого бизнес должен платить НДС, что приведет к повышению цен на 10 – 25%.