Как вырастут цены в России?

Российские компании настраиваются на значительное повышение цен. Об этом сообщил Центробанк по итогам ноябрьского мониторинга более 10 тысяч предприятий, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия теряет влияние и прибыль: важная отрасль страны обваливается из-за войны в Украине

В среднем в следующие три месяца предприятия собираются повысить цены на 6,3% в пересчете на год по сравнению с 4,2% в октябре и 2,9% в сентябре.

Максимальное повышение цен планируют компании розничной торговли – в этой области ценовые ожидания превысили 10%: 11,8% после 9,4% в октябре. В ней максимальный разрыв между теми, кто собирается и не собирается повышать цены – 43,6 пункта.

На втором месте торговля автомобилями – 38,7 пункта.

Также резко увеличилось ожидаемый рост цен на услуги: 7,9% в пересчете на год после 4,4% в октябре.

Почему цены повысят?

Со следующего года ставка НДС вырастет с 20% до 22%, а также будет отменено много льгот. В частности, втрое – с 60 до 20 миллионов рублей будет снижен объем доходов бизнеса, после которого надо платить НДС (Минфин планировал снизить его до 10 миллионов). Таким компаниям придется поднять цены на 10 – 25%.

Предприятиям ничего не остается, кроме как повышать цены. Рост затрат сейчас немного замедлился, но остается очень высоким. При этом спрос продолжает быстро падать, как и общие оценки ситуации, следует из ответов предприятий.

Несмотря на это, индикатор бизнес-климата (ИБК), который Центробанк рассчитывает по результатам мониторинга, растет второй месяц подряд – прежде всего за счет ожиданий, что улучшаются, в том числе по спросу.

Какие проблемы имеет бизнес в России?