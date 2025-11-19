Что происходит с экспортом российского оружия?
Однако в этом году экспорт обвалился до исторического минимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов подтвердил эту информацию. Согласно его словам, объемы экспорта оружия сократились вдвое по сравнению с 2022 годом.
До полномасштабного вторжения в Украину Россия стабильно зарабатывала на этом примерно 14 миллиардов долларов ежегодно. По открытым данным, в 2024 году страна смогла продать вооружения только на 1 миллиард долларов, что на 92% меньше, чем в 2021 году.
Общий спад составляет 47% за 2022 – 2024 годы и 64% за пять лет В частности доля Кремля на глобальном рынке вооружений упала с 21% до 7,8%.
Это беспрецедентный обвал для страны, которая десятилетиями входила в топ-3 экспортеров оружия и строила на этом свой "военный" имидж, особенно для стран Глобального Юга,
– пишут в Центре противодействия дезинформации.
По состоянию на сейчас Москва теряет сразу два ресурса – это деньги и влияние. Западные санкции и война против Украины заставили российский ВПК работать почти исключительно на нужды собственной армии.
Обратите внимание! К тому же партнеры видят использование российского оружия в условиях реальных боевых действий. Таким образом понимают, что оно перестает быть конкурентным.
Напомним, что Индия стремится купить у России еще 5 систем противовоздушной обороны. Речь идет о ПВО С-400. Об этом пишет Hindustan Times.
Договоренностей по сделке хотят достичь 5 декабря. Согласно информации, стороны уже договорились о цене.
Интересно! Еще в 2018 году Россия и Индия подписали соглашение на поставку 5 комплексов С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов.
Что известно об экспорте оружия Украины?
Программу контролируемого экспорта украинского оружия запустят в декабре. На конец года страна должна выйти на показатель более 50 процентов оружия украинского производства в защите государства.
В частности министр обороны Украины должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов – FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков.