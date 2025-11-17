Данные собрали участники международного OSINT-хакатона. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Смотрите также Обеспокоены угрозой нового оружия Путина: Die Welt раскрыло детали секретного документа НАТО

Какие данные собрали по российскому производству?

Портал War&Sanctions от ГУР обнародовал данные об иностранном оборудовании, которое российские предприятия применяют при изготовлении модулей УМПК, ракет и артиллерийских боеприпасов.

Расследователи зафиксировали использование:

японских обрабатывающих центров Okuma и китайских Hision на производстве универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение",

вертикальных обрабатывающих центров Performa тайваньской компании AKIRA SEIKI для производства стабилизаторов к минометным выстрелам на АО "ЦНИИ "Буревестник",

китайских станков KEDE и WMT, а также тайваньских фрезерных центров ECOM VL-12 российскими предприятиями на "Воткинском заводе" – производителю "Искандеров" и "Орешников".

Иностранное оборудование для российского оружия / Скриншоты с War&Sanctions

Полученные данные уже используются для формирования санкционных инициатив и ограничения производственных мощностей российского ВПК,

– говорится в сообщении.

Оружие России: последние новости