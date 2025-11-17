Данные собрали участники международного OSINT-хакатона. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Какие данные собрали по российскому производству?
Портал War&Sanctions от ГУР обнародовал данные об иностранном оборудовании, которое российские предприятия применяют при изготовлении модулей УМПК, ракет и артиллерийских боеприпасов.
Расследователи зафиксировали использование:
- японских обрабатывающих центров Okuma и китайских Hision на производстве универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение",
- вертикальных обрабатывающих центров Performa тайваньской компании AKIRA SEIKI для производства стабилизаторов к минометным выстрелам на АО "ЦНИИ "Буревестник",
- китайских станков KEDE и WMT, а также тайваньских фрезерных центров ECOM VL-12 российскими предприятиями на "Воткинском заводе" – производителю "Искандеров" и "Орешников".
Иностранное оборудование для российского оружия / Скриншоты с War&Sanctions
Полученные данные уже используются для формирования санкционных инициатив и ограничения производственных мощностей российского ВПК,
– говорится в сообщении.
Оружие России: последние новости
Разведка НАТО подготовила секретный отчет с описанием новейших российских вооружений, в частности подводных лодок, ракет средней дальности и крылатых ракет. Больше всего Альянс тревожит "Буревестник", "Орешник" и подводные беспилотники "Посейдон".
Как сообщил генерал армии и экс-руководитель СВРУ Николай Маломуж 24 каналу, "Циркон" способен за десятки минут пролететь всю Украину. Это оружие Россия использует для психологического давления на украинцев.