Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что Украина контролирует ситуацию на Черном море и держит российские крейсеры и подводные лодки под прицелом.

Смотрите также: Последний козырь или спектакль: зачем Кремль запустил "Циркон" по Сумах

Как Россия использует ракеты для давления на украинцев?

Россия имеет ограниченное количество корабельных ракет типа "Калибр", поэтому сейчас использует все имеющиеся модели, включая "Циркон".

Обратите внимание! "Циркон" – это противокорабельная ракета, разработанная для поражения крупных морских целей вроде крейсеров. Она не имеет высокой точности.

"Летит "Циркон" чрезвычайно быстро – за несколько десятков минут преодолевает всю территорию Украины, и люди ее видят и слышат. Это зрелище не для слабонервных, потому что это большое и сверхмощное оружие. Враг тщательно просчитывает и использует все доступные средства, чтобы сломать дух украинцев", – сказал Маломуж

Эксперт отметил, что медики исследуют состояние не только тех, кто непосредственно попал под удары, но и людей из других домов, которые всю ночь ожидали ударов. И у них также фиксируют психологические проблемы.

Могут ли превентивные удары остановить новые ракетные атаки России?

На Черном море, откуда запускают "Циркон", Украина уже давно контролирует ситуацию и держит все объекты – крейсеры и подводные лодки – под прицелом.

Однако россияне изменили тактику, запуская ракеты с наземных пусковых установок, что и произошло во время последней атаки.

Украина отслеживает вражеские пусковые платформы с помощью космической и электронной разведки вместе с партнерами. Ключевая стратегия – наносить превентивные удары по этим объектам в режиме реального времени, пока они разворачиваются, чтобы не допустить запуска ракет и предотвратить трагедии вроде киевской, – объяснил Маломуж.

Эксперт подчеркнул, что сейчас необходимо уничтожать то, что уносит жизни людей или разрушает критическую инфраструктуру – энергетику, газоснабжения, водоснабжения.

Что еще известно о ракетных атаках россиян по Украине?