Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО 16 ноября?

В ночь на 16 ноября Россия атаковала Украину 1 баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и 176 БпЛА "Шахед", "Гербера" и другими по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым. Из них около 100 – "Шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– сообщили в Воздушных силах.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К сожалению, зафиксированы 37 попаданий БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

