Что известно об атаке на Varus в Днепре?

Ракета попала в складской объект компании. Об этом сообщил совладелец сети Руслан Шостак.

Он отметил, что это уже вторая атака на склад Varus за последний месяц.

Погибли люди. Опять. Не буду ничего писать об убытках – человеческие жизни невозможно сопоставить с материальными потерями,

– написал Шостак.

Несмотря на новый удар, в компании заявили, что продолжают работать над стабильностью поставок и операционных процессов. По словам совладельца сети, команда Varus делает все возможное, чтобы покупатели и партнеры не почувствовали последствий последних атак.

Последствия атаки

В связи с этим компания сообщила о возможных задержках в поставках продукции для потребителей. В частности, стоит учесть:

Нарушение логистических цепей из-за разрушения склада;

Временное осложнение процесса распределения товаров;

Увеличение времени доставки в торговые точки сети VARUS.

Других подробностей о количестве погибших, пострадавших или масштабов разрушений пока не сообщают.

Что это значит?

Российские атаки все чаще направлены против гражданской бизнес-инфраструктуры. Под ударом оказываются логистика, ритейл и системы поставки товаров. Бизнес вынужден вкладывать больше ресурсов в резервную логистику и безопасность. Повторные удары по одному объекту свидетельствуют о системном характере атак.

Обратите внимание! Повторный удар по складу Varus в Днепре показывает, что российские атаки все сильнее влияют не только на энергетику или промышленность, но и на торговую инфраструктуру. Несмотря на потери и разрушения, украинский бизнес пытается удерживать работу сетей и поставки товаров.

Что известно об обстреле Днепра 20 мая и его последствиях?

Россияне совершили комбинированную атаку на Днепр ночью 20 мая, применив дроны и баллистическое вооружение. Первые взрывы в городе прозвучали около полуночи, чему предшествовало предупреждение Воздушных сил об угрозе баллистики.

В результате обстрела погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Медики госпитализировали 5 человек. Состояние 3 из них оценивают как тяжелое.

Речь идет о 42-летней женщине и мужчинах 47 и 25 лет. Двое мужчин, 47 и 40 лет, госпитализированы в состоянии средней тяжести. 27-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Почему Россия резко усилила удары по Днепру?

В течение последних недель Днепр находится под почти непрерывными российскими атаками. РФ применяет дроны, крылатые ракеты и баллистику, а под удары все чаще попадают жилые кварталы, многоэтажки и гражданская инфраструктура, пишет "Суспільне".

Представитель полка сил беспилотных систем "Рейд" Алексей Безуглый объясняет, что Днепр имеет стратегическое значение для украинской логистики и военной инфраструктуры.

Алексей Безуглый Представитель полка сил беспилотных систем "Рейд" Части, которые расквартировывались на линии Покровск, Константиновка, Гуляйполе – они все потихоньку откатываются. Соответственно, концентрация военных в Днепре возросла. Второе – это большой логистический хаб. Железнодорожный, транспортный, хранения и так далее. Поэтому, конечно, что для противника Днепр – это одна из приоритетных целей.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный также как "Флеш", сообщил, что Россия начала активно применять новую технологию mesh-модемов для управления "Шахедами" во время атак по Днепру.

По его словам, дроны могут передавать сигнал друг другу в воздухе, формируя сеть управления. Это позволяет:

увеличивать дальность управления БпЛА;

проводить разведку в реальном времени;

корректировать удары по целям в тылу.

Почему Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины?

Россия сознательно атакует гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы повлиять не только на экономику, но и на психологическое состояние общества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами и преподавателями Киевского авиационного института, пишет Офис Президента.

Президент объяснил, что атаки на энергетическую систему имеют четкую цель - ослабить Украину через гражданское население.

Какая цель бить по украинской энергетике? Как вы считаете? Сломать нас. Не могут сломать военного – бьют вглубь, ломают гражданского, потому что гражданских гораздо больше, чем военных,

– сказал Зеленский.

После обстрелов, по словам президента, гражданские часто обращаются к своим близким на фронте и рассказывают о сложных условиях жизни. Это создает дополнительное психологическое давление и на военных, и на гражданское население.

Зеленский отметил, что атаки имеют и экономическую цель – ослабить финансовую систему страны.

Предприятия не работают, энергетики, электричества нет, экономика не наполняется налогами, нечего платить военному. То есть чтобы сломать армию, надо сломать гражданских. Чтобы был хаос в гражданском обществе, чтобы было разделение. Номер один задача – разделить военных и гражданских,

– подчеркнул президент.

Также известно, что Россия интенсивно обстреливает украинское гражданское население, потому что Путин рассчитывает на время до переговоров и считает, что Трамп не будет обращать на это внимания. В то же время президент Зеленский пытается убедить партнеров существенно нарастить поддержку Украины и вводить санкции против российской логистики.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что американскому президенту нужна реалистичная, а не агрессивная коммуникативная политика, которая позволит ослабить российские возможности.

Советник Офиса Президента Когда Трамп говорит, что Путин хочет мира и переговоры решат все, это напоминает его заявления о Ближнем Востоке – ничего там не решено. Вчера мы видели конкретное проявление "русского мира" – он базируется на основе массовых убийств. К тому же Путин рассчитывает, что у него есть время "геноцидить" украинское население.

Что известно о прошлой атаке по складу Varus?

В начале мая российская армия ударила по распределительному центру сети супермаркетов VARUS в Днепре. Погибшими оказались сотрудники компании, которые работали на доставке сообщили в VARUS.

Вражеский удар 05.05 унес жизни людей, которые ежедневно заботились о доставке продуктов в дома. Это невосполнимая потеря. Мы склоняем головы в скорби вместе с родными погибших,

– отметили в компании.

