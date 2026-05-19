Что известно об атаке на "Кернел"?

Удар произошел ночью 18 мая во время атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщили в компании "Кернел".

18 мая во время очередной атаки вражеских БПЛА повреждения получил элеватор "Кернел" в Хмельницкой области. В результате попадания повреждены емкости и склады для хранения зерна. Из-за разрушения часть зерна высыпалась,

– сообщили в компании.

В "Кернел" отмечают, что работники предприятия не пострадали. В настоящее время:

продолжается оценка масштаба ущерба

ликвидируют последствия удара

устанавливают объем поврежденной инфраструктуры

Какие прогнозы? Пока в компании не озвучивают сумму убытков или масштабы потерь зерна. Также неизвестно, насколько инцидент повлияет на работу комплекса.

Что это означает?

Удары по элеваторам и аграрной инфраструктуре создают дополнительные риски для логистики и хранения урожая. Последствиями могут стать:

потери зерна

снижение мощностей по хранению

дополнительные расходы на восстановление объектов

Обратите внимание! Атака на элеватор "Кернел" в очередной раз демонстрирует уязвимость аграрной инфраструктуры во время войны. Несмотря на отсутствие пострадавших, компании придется оценить масштабы ущерба и восстанавливать поврежденные мощности.

Взрывы в Хмельницкой области: что известно?

18 мая, во время ночной воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов, сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

В результате атаки в Хмельницком районе повреждены 2 здания на предприятиях без горения, а также возникли 2 пожара, которые ликвидировали чрезвычайники,

– говорит чиновник.

Силами ПВО сбито/подавлено 29 вражеских беспилотников.

Почему Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины?

Россия сознательно атакует гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы повлиять не только на экономику, но и на психологическое состояние общества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами и преподавателями Киевского авиационного института, пишет Офис Президента.

Президент объяснил, что атаки на энергетическую систему имеют четкую цель - ослабить Украину через гражданское население.

Какая цель бить по украинской энергетике? Как вы считаете? Сломать нас. Не могут сломать военного – бьют вглубь, ломают гражданского, потому что гражданских гораздо больше, чем военных,

– сказал Зеленский.

После обстрелов, по словам президента, гражданские часто обращаются к своим близким на фронте и рассказывают о сложных условиях жизни. Это создает дополнительное психологическое давление и на военных, и на гражданское население.

Зеленский отметил, что атаки имеют и экономическую цель – ослабить финансовую систему страны.

Предприятия не работают, энергетики, электричества нет, экономика не наполняется налогами, нечего платить военному. То есть чтобы сломать армию, надо сломать гражданских. Чтобы был хаос в гражданском обществе, чтобы было разделение. Номер один задача – разделить военных и гражданских,

– подчеркнул президент.

Также известно, что Россия интенсивно обстреливает украинское гражданское население, потому что Путин рассчитывает на время до переговоров и считает, что Трамп не будет обращать на это внимания. В то же время президент Зеленский пытается убедить партнеров существенно нарастить поддержку Украины и вводить санкции против российской логистики.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что американскому президенту нужна реалистичная, а не агрессивная коммуникативная политика, которая позволит ослабить российские возможности.

Когда Трамп говорит, что Путин хочет мира и переговоры решат все, это напоминает его заявления о Ближнем Востоке – ничего там не решено. Вчера мы видели конкретное проявление "русского мира" – он базируется на основе массовых убийств. К тому же Путин рассчитывает, что у него есть время "геноцидить" украинское население

США временно приостановили некоторые санкции в отношении российской нефти, но министр финансов США Скотт Бессент заявил, что вся нефть, которая находилась в море, уже продана, поэтому санкции восстанавливаются.

По словам эксперта, Путин пользуется моментом – российские удары по гражданскому населению является единственным элементом российской военной стратегии против гражданских. Потому что как только пройдут переговоры и произойдет остановка активной фазы войны, он не сможет убивать в таком объеме.

Путин понимает, что его в Украине искренне ненавидят – 99,9% населения. Это критически важно. Президент Зеленский в своем зарубежном туре демонстрирует правильный подход – он четко говорит с партнерами о необходимости поддержки, прежде всего по противоракетным программам,

– пояснил Подоляк.

К слову, прошлый обстрел мощностей "Кернел" произошел в Черноморске. В результате прямых попаданий были разрушены и повреждены резервуары для хранения продукции. Это привело к утечке более 1 100 тонн масла, пишет NV.

В то же время ситуацию удалось быстро взять под контроль – утечку оперативно локализовали, и продукция не попала в море, поэтому экологической катастрофы удалось избежать.

Удар также вызвал масштабный пожар, который охватил часть производственных мощностей:

Огонь удалось ликвидировать в сжатые сроки, однако повреждения инфраструктуры оказались существенными.

Кроме резервуаров, пострадали производственное оборудование, офисные помещения и логистическая инфраструктура предприятия.

В частности, получили повреждения четыре железнодорожные цистерны, которые использовались для транспортировки продукции.

Из-за значительных разрушений компания вынуждена была временно приостановить прием и отгрузку продукции на этом терминале. Также в результате атаки пострадал один из работников предприятия – он получил ранения средней тяжести.