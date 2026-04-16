Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что американскому президенту нужна реалистичная, а не агрессивная коммуникативная политика, которая позволит ослабить российские возможности.

Будет ли Трамп закрывать глаза на действия Путина?

Когда Трамп говорит, что Путин стремится к миру и переговоры решат все, это напоминает его заявления о Ближнем Востоке – ничего там не решено. Вчера мы видели конкретное проявление "русского мира" – он базируется на основе массовых убийств. К тому же Путин рассчитывает, что у него есть время "геноцидить" украинское население,

– сказал Подоляк.

США временно приостановили некоторые санкции в отношении российской нефти, но министр финансов США Скотт Бессент заявил, что вся нефть, которая находилась в море, уже продана, поэтому санкции восстанавливаются.

По словам эксперта, Путин пользуется моментом – российские удары по гражданскому населению является единственным элементом российской военной стратегии против гражданских. Потому что как только пройдут переговоры и произойдет остановка активной фазы войны, он не сможет убивать в таком объеме.

"Путин понимает, что его в Украине искренне ненавидят – 99,9% населения. Это критически важно. Президент Зеленский в своем зарубежном туре демонстрирует правильный подход – он четко говорит с партнерами о необходимости поддержки, прежде всего по противоракетным программам", – объяснил Подоляк.

Партнерам нужно закупать системы Patriot или производить ракеты SCALP. Альтернатива – давление на российскую экономику через санкции, чтобы она не имела доступа к технологическим рынкам, необходимых для производства "Искандеров".

Если же США не хотят помогать Украине из-за мотива сдерживания России, они могут это обосновать тем, что ослабление возможностей России уменьшает ее способность поддерживать авторитарные режимы типа иранского.

Обратите внимание! Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат объяснил, что Россия применила новую схему обстрелов Украины – суточную массированную атаку с 7 утра 15 апреля до 7 утра 17 апреля двумя отдельными волнами. Первая волна – крылатые ракеты: враг выпустил 20 ракет X-101, из которых 19 уничтожено, достигла цели только одна. Во время второй волны россияне запустили баллистические ракеты.

Что известно о последствиях российских обстрелов?