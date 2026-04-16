Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, что именно изменилось и почему эта атака стала особенной.

Как Россия изменила тактику ударов?

Во время массированной атаки Россия применила новую схему обстрелов Украины, которая существенно отличается от предыдущих. Удар длился фактически целые сутки – с 7 утра 15 апреля до 7 утра 16 апреля – и состоял из двух отдельных волн.

Это была такая, фактически, суточная атака с 7 утра вчерашнего дня по 7 утра сегодняшнего, 16 апреля, где противник применил большое количество средств воздушного нападения,

– сказал он.

Первая волна состояла из крылатых ракет. По данным Воздушных сил, враг применил 20 ракет типа Х-101, из которых 19 удалось уничтожить. Фактически только одна ракета достигла цели. Вторая волна была значительно опаснее – Россия применила баллистику.

Всего было выпущено 19 ракет типа "Искандер-М" или С-400, которые ударили по Киеву, Днепру, Харьковской и Одесской области. Только 8 из них удалось перехватить, что свидетельствует о сложности противодействия такому вооружению.

По его словам, украинская противовоздушная оборона демонстрирует высокую эффективность в борьбе с крылатыми ракетами. В частности, значительную роль в этом играет тактическая авиация, включая самолеты F-16, которые позволяют достигать почти 100% результата перехвата.

В то же время главной проблемой остается противодействие баллистическим ракетам. Для более эффективной защиты Украине необходимы дополнительные системы ПВО, в частности ракеты PAC-3 к комплексам Patriot.

Баллистика остается сегодня той "ахиллесовой пятой",

– подчеркнул Игнат.

Отдельной особенностью атаки стало изменение времени запуска крылатых ракет. Если раньше Россия преимущественно наносила комбинированные удары под утро, то на этот раз часть ракет была выпущена вечером.

"Противник изменил период применения крылатых ракет, и мы видели вчера на вечер уже атаку именно крылатыми ракетами", – отметил представитель Воздушных сил.

Перед этой атакой враг провел своеобразную "разведку боем". В ночь на 15 апреля Россия запустила более 300 беспилотников по территории Украины. В то же время за несколько дней до этого – 12 апреля – подобных атак не фиксировали.

Как отработала украинская ПВО 16 апреля?