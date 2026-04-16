Оккупанты даже создали инфографику, в которой указали якобы потери Украины за этот день. Об этом пишут росСМИ.

Смотрите также "Россия не могла этого не знать": в Днепре разрушено здание с центром православной культуры МП

Что заявили в Минобороны России?

Министерство обороны России в своей суточной сводке заявило о якобы "массированном ударе возмездия" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

Также российская сторона обнародовала инфографику, в которой привела данные о так называемых потерях ВСУ за сутки. В частности, по их информации:

- военнослужащие – 1055

- беспилотные летательные аппараты – 270

- танки и другие боевые бронированные машины – 15

- боевые машины реактивных систем залпового огня – 1

- пушки полевой артиллерии и минометы – 9

- единицы военной автомобильной техники – 67

Эти данные распространило российское агентство вместе со ссылкой на минобороны России. Украинская сторона подобные цифры не подтверждала.

Как Россия изменила тактику атак?

Во время массированной атаки 15 – 16 апреля Россия применила новую схему обстрелов, которая существенно отличается от предыдущих. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, первая волна включала крылатые ракеты. Россия выпустила 20 ракет типа Х-101, из которых 19 были уничтожены силами ПВО. Только одна ракета достигла цели.

Вторая волна была значительно опаснее – враг применил баллистические ракеты. Всего было выпущено 19 ракет типа "Искандер-М" или С-400, которые атаковали Киев, Днепр, Харьковскую и Одесскую области. Украинской ПВО удалось перехватить только 8 из них.

Игнат отметил, что украинская противовоздушная оборона демонстрирует высокую эффективность против крылатых ракет, в частности благодаря использованию тактической авиации и самолетов F-16. В то же время баллистические ракеты остаются главной проблемой.

Отдельным изменением стала и временная тактика ударов. Если раньше Россия атаковала преимущественно под утро, то на этот раз часть крылатых ракет была запущена еще вечером.

Перед основной атакой враг также провел "разведку боем". В ночь на 15 апреля Россия запустила более 300 беспилотников по территории Украины, что могло быть подготовительным этапом к дальнейшему массированному удару.

Что на самом деле атаковала Россия?