Оккупанты даже создали инфографику, в которой указали якобы потери Украины за этот день. Об этом пишут росСМИ.
Смотрите также "Россия не могла этого не знать": в Днепре разрушено здание с центром православной культуры МП
Что заявили в Минобороны России?
Министерство обороны России в своей суточной сводке заявило о якобы "массированном ударе возмездия" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.
Также российская сторона обнародовала инфографику, в которой привела данные о так называемых потерях ВСУ за сутки. В частности, по их информации:
- военнослужащие – 1055
- беспилотные летательные аппараты – 270
- танки и другие боевые бронированные машины – 15
- боевые машины реактивных систем залпового огня – 1
- пушки полевой артиллерии и минометы – 9
- единицы военной автомобильной техники – 67
Эти данные распространило российское агентство вместе со ссылкой на минобороны России. Украинская сторона подобные цифры не подтверждала.
Как Россия изменила тактику атак?
Во время массированной атаки 15 – 16 апреля Россия применила новую схему обстрелов, которая существенно отличается от предыдущих. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, первая волна включала крылатые ракеты. Россия выпустила 20 ракет типа Х-101, из которых 19 были уничтожены силами ПВО. Только одна ракета достигла цели.
Вторая волна была значительно опаснее – враг применил баллистические ракеты. Всего было выпущено 19 ракет типа "Искандер-М" или С-400, которые атаковали Киев, Днепр, Харьковскую и Одесскую области. Украинской ПВО удалось перехватить только 8 из них.
Игнат отметил, что украинская противовоздушная оборона демонстрирует высокую эффективность против крылатых ракет, в частности благодаря использованию тактической авиации и самолетов F-16. В то же время баллистические ракеты остаются главной проблемой.
Отдельным изменением стала и временная тактика ударов. Если раньше Россия атаковала преимущественно под утро, то на этот раз часть крылатых ракет была запущена еще вечером.
Перед основной атакой враг также провел "разведку боем". В ночь на 15 апреля Россия запустила более 300 беспилотников по территории Украины, что могло быть подготовительным этапом к дальнейшему массированному удару.
Что на самом деле атаковала Россия?
В ночь на 16 апреля Россия нанесла массированный удар по Киеву. Взрывы раздавались в нескольких районах столицы, а затем враг повторно ударил по медикам. Известно о 4 погибших в результате российской атаки по Киеву. Среди них также один ребенок.
В Оболонском районе есть несколько автосалонов. В одном из них и работали Юрий и Сергей. Когда Россия ударила по парковке, выгорело 60 авто. І погибли охранники, им было около 60 лет.
В результате атаки в Одессе погибли 8 человек, еще 26 получили ранения и сейчас получают необходимую медицинскую помощь. На местах ударов до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы, есть информация о пропавших без вести. В городе также зафиксированы значительные разрушения объектов портовой, критической и жилой инфраструктуры. В частности, в по меньшей мере трех многоэтажках разрушены фасады, также получили повреждения 3 общежития и прилегающие здания.
Наибольшим разрушениям подвергся Подольский район Киева, где под завалами жилых домов обнаружили погибших, а также повреждены фасады жилых домов, гостиниц и прилегающей инфраструктуры. В одном из случаев разрушен одноэтажный дом, из-под завалов которого спасли людей, среди них ребенка.