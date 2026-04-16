Окупанти навіть створили інфографіку, у якій вказали начебто втрати України за цей день. Про це пишуть росЗМІ.
Дивіться також "Росія не могла цього не знати": у Дніпрі зруйновано будинок із центром православної культури МП
Що заявили у Міноборони Росії?
Міністерство оборони Росії у своїй добовому зведенні заявило про нібито "масований удар відплати" по об’єктах оборонно-промислового комплексу України.
Також російська сторона оприлюднила інфографіку, в якій навела дані про так звані втрати ЗСУ за добу. Зокрема, за їхньою інформацією:
• військовослужбовці – 1055
• безпілотні літальні апарати – 270
• танки та інші бойові броньовані машини – 15
• бойові машини реактивних систем залпового вогню – 1
• гармати польової артилерії та міномети – 9
• одиниці військової автомобільної техніки – 67
Ці дані поширило російське агентство разом із посиланням на міноборони Росії. Українська сторона подібні цифри не підтверджувала.
Як Росія змінила тактику атак?
Під час масованої атаки 15 – 16 квітня Росія застосувала нову схему обстрілів, яка суттєво відрізняється від попередніх. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, перша хвиля включала крилаті ракети. Росія випустила 20 ракет типу Х-101, з яких 19 були знищені силами ППО. Лише одна ракета досягла цілі.
Друга хвиля була значно небезпечнішою – ворог застосував балістичні ракети. Загалом було випущено 19 ракет типу "Іскандер-М" або С-400, які атакували Київ, Дніпро, Харківщину та Одещину. Українській ППО вдалося перехопити лише 8 із них.
Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона демонструє високу ефективність проти крилатих ракет, зокрема завдяки використанню тактичної авіації та літаків F-16. Водночас балістичні ракети залишаються головною проблемою.
Окремою зміною стала і часова тактика ударів. Якщо раніше Росія атакувала переважно під ранок, то цього разу частину крилатих ракет було запущено ще ввечері.
Перед основною атакою ворог також провів "розвідку боєм". У ніч на 15 квітня Росія запустила понад 300 безпілотників по території України, що могло бути підготовчим етапом до подальшого масованого удару.
Що насправді атакувала Росія?
В ніч на 16 квітня Росія завдала масованого удару по Києву. Вибухи лунали у кількох районах столиці, а згодом ворог повторно вдарив по медиках. Наразі відомо про 4 загиблих внаслідок російської атаки по Києву. Серед них також одна дитина.
В Оболонському районі є декілька автосалонів. В одному з них і працювали Юрій і Сергій. Коли Росія вдарила по парковці, вигоріло 60 авто. І загинули охоронці, їм було близько 60 років.
Унаслідок атаки в Одесі загинули 8 людей, ще 26 зазнали поранень та наразі отримують необхідну медичну допомогу. На місцях ударів досі тривають пошуково-рятувальні роботи, є інформація про зниклих безвісти. У місті також зафіксовані значні руйнування об'єктів портової, критичної та житлової інфраструктури. Зокрема, у щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновано фасади, також зазнали ушкоджень 3 гуртожитки і прилеглі будівлі.
Найбільших руйнувань зазнав Подільський район Києва, де під завалами житлових будинків виявили загиблих, а також пошкоджено фасади житлових будинків, готелів і прилеглої інфраструктури. В одному з випадків зруйновано одноповерховий будинок, з-під завалів якого врятували людей, серед них дитину.