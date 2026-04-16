Про це повідомила кореспондентка телеканалу "Київ 24". Епіцентр вибуху припав на парковку автосалону, де стояли машини. Також вибухова хвиля пошкодила АЗС.

Що відомо про загиблих охоронців у Києві?

В Оболонському районі є декілька автосалонів. В одному з них і працювали Юрій і Сергій. Коли Росія вдарила по парковці, вигоріло 60 авто. І загинули охоронці, їм було близько 60 років.

Цієї ночі вони лише заступили на зміну – буквально за годину до цього влучання о пів на другу. А вже близько о пів на третю тут уже пролунали вибухи. Загалом охоронців тут на зміні цієї ночі було четверо: двоє пішли відпочивати і з ними, на щастя, все добре, а двоє ті, які заступили, – загинули,

– повідомила кореспондентка.

Журналістка поговорила з тими, хто знав загиблих. За їхніми словами, Юрій і Сергій були дуже добрими, привітними та балакучими, мали великі плани на життя. І завжди допомагали іншим.

24 Канал висловлює співчуття всім, хто знав загиблих! Вічна пам'ять!

На АЗС поруч вибито шибки. Люди з офісів поруч не могли потрапити на роботу, оскільки ще працювали рятувальники та поліція.

Наслідки атаки на Оболонь / Фото ДСНС, поліція Києва та Суспільне

Зверніть увагу! Юрій Ігнат розповів, що окупанти змінили тактику: атака по Україні тривала добу, з 7 ранку 15 квітня до 7 ранку 16 квітня. Із ракет, запущених у першу хвилю, цілі досягла тільки одна ракета. А от друга хвиля була небезпечнішою. Нагадаємо, що вдень і ввечері 15 квітня росіяни піднімали в повітря літаки Ту. Вночі ж було багато балістики. Втім, ППО все одно відпрацювала вражаюче.

Що ще відомо про удар по Києву?