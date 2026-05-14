Про це Іван розповів у коментарі журналістам, передає hromadske та Суспільне.

Що розповів юнак, який рятував жінку з-під завалів у Києві?

Іван розповів, що живе по сусідству зі зруйнованим будинком. Коли 18-річний юнак почув звук ракети, він встиг лише закрити вуха руками, як одразу пролунав потужний вибух.

Хлопець вибіг на балкон, побачив стовп диму й вогонь та зрозумів, що влучило у будинок, де живуть його друзі та знайомі. Разом із батьком він одразу побіг на місце удару, адже хотів переконатися, що з друзями все гаразд.

"Знайшов друзів, з ними, слава Богу, все гаразд. А потім побачив ці страшні завали, кілька небайдужих людей, які допомагали невеликій групі ДСНС. Ну і щось в мене в голові переклинило, страх зник", – пригадав хлопець.

За словами Івана, батько не хотів пускати його допомагати рятувальникам, тому юнак обійшов його та сам заліз на завали. Спочатку він допоміг поліцейському спустити жінку з інвалідністю, яку правоохоронець ніс на руках.

Після цього Іван почув страшний жіночий крик з-під уламків. Разом із працівником ДСНС він почав розбирати завали. Рятувальники відкинули пральну машину, засипану бетоном та камінням, і почали відкопувати постраждалу.

Жінка кричала дуже страшно, благала про допомогу. Ми почали її відкопувати, й у цей момент почали тушити вогонь – великий стовп диму пішов на нас. Ми стояли на колінах і просто гребли уламки руками,

– розповів Іван.

Хлопець каже, що через густий дим було важко дихати, а очі сильно різало. Попри це, вони змогли відкопати жінці ноги та руку, однак далі шлях перекривала бетонна плита.

"Я тримав її за ногу, щоб вона розуміла, що вона з нами. Рятувальник сказав мені говорити з нею, кричати їй. А потім у мене почалась істерика. Я почав усвідомлювати, що людина під завалами кричить і мучиться. Я плачу і далі копаю", – зізнався хлопець.

Згодом поліцейський відвів Івана від завалів, а на місце прибуло більше рятувальників та медиків, які продовжили розбирати бетонну плиту. Жінку вдалося врятувати та госпіталізувати до лікарні.

Втім, за словами Івана, її чоловік та дитина досі залишаються під завалами.

Юнак також зізнався, що його вразила реакція деяких людей на місці трагедії.

Поки ми гребли уламки й рятувальників ще було мало, дехто просто стояв і знімав усе на телефони. А в той момент потрібно було просто допомагати,

– наголосив хлопець.

До речі, керівниця пресслужби ДСНС України Світлана Водолага розповіла в етері 24 Каналу, що на місці влучання у багатоповерхівці у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. За словами рятувальниці, остаточно у службі не знають, скільки людей ще перебуває під завалами.

Що відомо про удар по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва?

У Києві під час масованої атаки 14 травня одним із найтрагічніших місць став Дарницький район, там сталося влучання у багатоповерховий будинок, унаслідок чого один із під'їздів просто склався з 9 по 1 поверхи.

Через ворожу атаку вночі 14 травня в українській столиці загинуло щонайменше 9 людей, ще 45 – зазнали поранень. Кількість постраждалих та загиблих може ще збільшитися, адже триває пошуково-рятувальна операція, під завалами багатоповерхівки ще можуть бути люди.

У Києві 15 травня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки на столицю. На всіх комунальних будівлях та держустановах приспустять прапори, також не буде розважальних подій.