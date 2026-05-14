Об этом Иван рассказал в комментарии журналистам, передает hromadske и Суспільне.

К теме: "Все нормально, только очень пекут стопы": первые минуты после циничного обстрела Киева

Что рассказал юноша, который спасал женщину из-под завалов в Киеве?

Иван рассказал, что живет по соседству с разрушенным домом. Когда 18-летний юноша услышал звук ракеты, он успел только закрыть уши руками, как сразу раздался мощный взрыв.

Парень выбежал на балкон, увидел столб дыма и огонь и понял, что попало в дом, где живут его друзья и знакомые. Вместе с отцом он сразу побежал на место удара, ведь хотел убедиться, что с друзьями все в порядке.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

"Нашел друзей, с ними, слава Богу, все в порядке. А потом увидел эти страшные завалы, несколько неравнодушных людей, которые помогали небольшой группе ГСЧС. Ну и что-то у меня в голове переклинило, страх исчез", – вспомнил парень.

По словам Ивана, отец не хотел пускать его помогать спасателям, поэтому юноша обошел его и сам залез на завалы. Сначала он помог полицейскому спустить женщину с инвалидностью, которую правоохранитель нес на руках.

После этого Иван услышал страшный женский крик из-под обломков. Вместе с работником ГСЧС он начал разбирать завалы. Спасатели отбросили стиральную машину, засыпанную бетоном и камнями, и начали откапывать пострадавшую.

Женщина кричала очень страшно, умоляла о помощи. Мы начали ее откапывать, и в этот момент начали тушить огонь – большой столб дыма пошел на нас. Мы стояли на коленях и просто гребли обломки руками,

– рассказал Иван.

Парень говорит, что из-за густого дыма было трудно дышать, а глаза сильно резало. Несмотря на это, они смогли откопать женщине ноги и руку, однако дальше путь перекрывала бетонная плита.

"Я держал ее за ногу, чтобы она понимала, что она с нами. Спасатель сказал мне говорить с ней, кричать ей. А потом у меня началась истерика. Я начал осознавать, что человек под завалами кричит и мучается. Я плачу и дальше копаю", – признался парень.

Впоследствии полицейский отвел Ивана от завалов, а на место прибыло больше спасателей и медиков, которые продолжили разбирать бетонную плиту. Женщину удалось спасти и госпитализировать в больницу.

Впрочем, по словам Ивана, ее муж и ребенок до сих пор остаются под завалами.

Юноша также признался, что его поразила реакция некоторых людей на месте трагедии.

Пока мы гребли обломки и спасателей еще было мало, некоторые просто стояли и снимали все на телефоны. А в тот момент нужно было просто помогать,

– подчеркнул парень.

Кстати, руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага рассказала в эфире 24 Канала, что на месте попадания в многоэтажке в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. По словам спасательницы, окончательно в службе не знают, сколько людей еще находится под завалами.

Что известно об ударе по многоэтажке в Дарницком районе Киева?

В Киеве во время массированной атаки 14 мая одним из самых трагических мест стал Дарницкий район, там произошло попадание в многоэтажный дом, в результате чего один из подъездов просто сложился с 9 по 1 этажи.

Из-за вражеской атаки ночью 14 мая в украинской столице погибли по меньшей мере 9 человек, еще 45 – получили ранения. Количество пострадавших и погибших может еще увеличиться, ведь продолжается поисково-спасательная операция, под завалами многоэтажки еще могут быть люди.

В Киеве 15 мая объявлен Днем траура по погибшим в результате атаки на столицу. На всех коммунальных зданиях и госучреждениях приспустят флаги, также не будет развлекательных событий.