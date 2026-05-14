Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Что известно о Дне траура в Киеве?
В Киеве 15 мая объявили Днем траура по погибшим в результате масштабной атаки России на столицу.
В память о жертвах трагедии на всех коммунальных зданиях города приспустят флаги. Также городские власти рекомендовали сделать это на государственных и частных учреждениях.
На время траура в столице отменяются все развлекательные мероприятия.
Тем временем в Дарницком районе продолжают разбирать завалы разрушенного дома. По состоянию на сейчас подтверждена гибель 7 человек.
Что известно о последствиях обстрела Киева?
В результате атаки на Киев разрушен 9-этажный дом в Дарницком районе, есть погибшие и раненые.
Тем временем в Днепровском районе во время обстрела произошло попадание в частный жилой дом, пострадали гаражи и автомобили.
В Соломенском районе осколки упали на территорию нежилой застройки, после атаки туда направлялись экстренные службы.
Известно также, что на левом берегу столицы, который ночью был под основным ударом, вследствие атаки врага возникли перебои с водоснабжением.