Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

В ГСЧС сообщили, что взрыва удалось избежать буквально чудом. По словам специалистов, детонация внутри дома могла вызвать масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди жителей.

На место оперативно прибыли пиротехники. Части ракеты, которые оказались на втором и третьем этажах, саперы осторожно демонтировали с помощью специальной техники. Самой опасной оказалась ситуация в квартире на первом этаже, где находилась боевая часть боеприпаса.

Спасатели отметили, что благодаря точным и слаженным действиям саперов удалось безопасно изъять опасный объект и предотвратить трагедию.

