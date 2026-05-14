Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини.

У ДСНС повідомили, що вибуху вдалося уникнути буквально дивом. За словами фахівців, детонація всередині будинку могла спричинити масштабні руйнування та численні жертви серед мешканців.

На місце оперативно прибули піротехніки. Частини ракети, які опинилися на другому та третьому поверхах, сапери обережно демонтували за допомогою спеціальної техніки. Найнебезпечнішою виявилася ситуація у квартирі на першому поверсі, де знаходилася бойова частина боєприпасу.

Рятувальники зазначили, що завдяки точним та злагодженим діям саперів вдалося безпечно вилучити небезпечний об’єкт і запобігти трагедії.

Ліквідація настрідків обстрілу на Київщині

