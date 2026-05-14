Відповідну інформацію оприлюднив міський голова Віталій Кличко. Таким чином кількість загиблих зросла до щонайменше 5.

Хто загинув через російську атаку?

Віталій Кличко орієнтовно о 13:14 повідомив про збільшення кількості жертв внаслідок російської атаки щонайменше до 5 осіб. З-під завалів будинку в Дарницькому районі Києва рятувальники дістали тіло 12-річної дівчинки.

Пошуково-рятувальна операція триває,

– написав мер.

Раніше повідомляли про ще чотирьох загиблих у цьому районі, серед них, зокрема, опинилася двоє чоловіків віком 21 та 30 років і ще одна жінка, особу якої наразі встановлюють. Ще один чоловік помер у лікарні через травми.



Рятувальники деблоковують тіла жертв у Києві / ДСНС Києва

Зауважимо, що, на жаль, кількість жертв може зрости, оскільки до 20 осіб досі вважаються зниклими безвісти, наразі їхня доля невідома. Утім, на місці працюють усі необіхідні служби, зокрема рятувальники, лікарі і правоохоронці.

Водночас кількість постраждалих, за останніми оновленими даними місцевої влади зросла до щонайменше 44 осіб, до лікарень госпіталізували 21 людину. Зокрема, поранень зазнали двоє неповнолітніх, одна дитина зараз у лікарні.

Додаткової інформації стосовно кількості жертв та постраждалих, а також їхнього поточного стану наразі не вказують. Вочевидь усі подробиці стосовно наслідків російського обстрілу місцева влада оприлюднить згодом.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок російського терору. Вічна пам'ять.

Що відомо про нічну атаку?

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що головною ціллю росіян під час нічної атаки була саме столиця. Загалом росіяни використали 731 засіб для обстрілу, зокрема використали крилаті та аеробалістичні ракети і БпЛА різних типів.

Для нічного обстрілу росіяни застосували щонайменше 56 ракет і 675 дронів. Більшість повітряних цілей вдалося збити силам ППО. Загалом впродовж минулої доби окупанти атакували за допомогою понад 1,5 тисячі БпЛА.

Які області також опинилися під ударом?

Уночі росіяни атакували Полтавську область. У регіоні через удар було пошкоджено технологічне обладнання, транспортні засоби, складські приміщення та приватні будинки. Також є перебої у постачанні газу людям.

У Харкові зафіксували влучання у Шевченківському і Салтівському районах міста. У першому поранень зазнали щонайменше 15 людей, ще 14 осіб постраждали в останньому. Загалом госпіталізували 12 постраждалих.

У Чернігівській області внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об’єкт, через що без електропостачання залишилися понад 31 тисяча абонентів. Повідомлення про постраждалих місцева влада не оприлюднювала.