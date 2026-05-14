Соответствующую информацию обнародовал городской голова Виталий Кличко. Таким образом количество погибших возросло до по меньшей мере 5.

Кто погиб из-за российской атаки?

Виталий Кличко ориентировочно в 13:14 сообщил об увеличении количества жертв в результате российской атаки по меньшей мере до 5 человек. Из-под завалов дома в Дарницком районе Киева спасатели достали тело 12-летней девочки.

Поисково-спасательная операция продолжается,

– написал мэр.

Ранее сообщалось о еще четырех погибших в этом районе, среди них, в частности, оказалась двое мужчин в возрасте 21 и 30 лет и еще одна женщина, личность которой сейчас устанавливают. Еще один мужчина скончался в больнице из-за травм.



Спасатели деблокируют тела жертв в Киеве / ГСЧС Киева

Заметим, что, к сожалению, количество жертв может возрасти, поскольку до 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, пока их судьба неизвестна. Впрочем, на месте работают все необходимые службы, в частности спасатели, врачи и правоохранители.

В то же время количество пострадавших, по последним обновленным данным местных властей возросло до по меньшей мере 44 человек, в больницы госпитализировали 21 человека. В частности, ранения получили двое несовершеннолетних, один ребенок сейчас в больнице.

Дополнительной информации о количестве жертв и пострадавших, а также их текущего состояния пока не указывают. Очевидно все подробности о последствиях российского обстрела местные власти обнародуют позже.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибших в результате российского террора. Вечная память.

Что известно о ночной атаке?

Воздушные силы ВСУ сообщили, что главной целью россиян во время ночной атаки была именно столица. В общем россияне использовали 731 средство для обстрела, в частности использовали крылатые и аэробаллистические ракеты и БпЛА различных типов.

Для ночного обстрела россияне применили не менее 56 ракет и 675 дронов. Большинство воздушных целей удалось сбить силам ПВО. Всего за прошедшие сутки оккупанты атаковали с помощью более 1,5 тысячи БпЛА.

Какие области также оказались под ударом?

Ночью россияне атаковали Полтавскую область. В регионе из-за удара было повреждено технологическое оборудование, транспортные средства, складские помещения и частные дома. Также есть перебои в поставках газа людям.

В Харькове зафиксировали попадания в Шевченковском и Салтовском районах города. В первом ранения получили по меньшей мере 15 человек, еще 14 человек пострадали в последнем. Всего госпитализировали 12 пострадавших.

В Черниговской области в результате атаки поврежден энергетический объект, из-за чего без электроснабжения остались более 31 тысячи абонентов. Сообщение о пострадавших местные власти не обнародовали.