Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Що відомо про День жалоби у Києві?

У Києві 15 травня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасштабнішої атаки Росії на столицю.

У пам’ять про жертв трагедії на всіх комунальних будівлях міста приспустять прапори. Також міська влада рекомендувала зробити це на державних і приватних установах.

На час жалоби в столиці скасовуються всі розважальні заходи.

Тим часом у Дарницькому районі продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. Станом на зараз підтверджено загибель 7 людей.

Що відомо про наслідки обстрілу Києва?