Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Що відомо про День жалоби у Києві?
У Києві 15 травня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасштабнішої атаки Росії на столицю.
У пам'ять про жертв трагедії на всіх комунальних будівлях міста приспустять прапори. Також міська влада рекомендувала зробити це на державних і приватних установах.
На час жалоби в столиці скасовуються всі розважальні заходи.
Тим часом у Дарницькому районі продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. Станом на зараз підтверджено загибель 7 людей.
Що відомо про наслідки обстрілу Києва?
Внаслідок атаки на Київ зруйновано 9-поверховий будинок у Дарницькому районі, є загиблі і поранені.
Тим часом у Дніпровському районі під час обстрілу сталося влучання в приватний житловий будинок, постраждали гаражі і автомобілі.
У Солом'янському районі уламки впали на територію нежитлової забудови, після атаки туди прямували екстрені служби.
Відомо також, що на лівому березі столиці, який вночі був під основним ударом, внаслідок атаки ворога виникли перебої з водопостачанням.