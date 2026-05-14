Ведущий 24 Канала Андрей Штангрет находился на месте попадания. Он отметил, что пока известно о восьми погибших. Руководитель пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага рассказала, что продолжается поисково-спасательная операция.

Как продолжается спасательная операция на месте атаки в Киеве?

Андрей Штангрет подчеркнул, что спасателям пока сложно сказать, сколько времени нужно, чтобы вытащить из-под завалов всех. Известно, что там может оставаться еще около 20 человек.

Важно! Ночная атака по Киеву стала одной из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения. Глава управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что украинская противовоздушная оборона справилась хорошо, однако из-за значительной перегрузки техники и людей попадания, к сожалению, все же были.

По словам руководительницы пресс-службы ГСЧС, среди тел, которые вытащили из-под завалов, неопознанными остаются 2.

Окончательно мы не знаем, сколько людей еще под завалами. 19 человек не выходят на связь, но 2 тела не опознаны, поэтому потенциально может быть еще 17 человек под завалами, но это не окончательная цифра. Поэтому мы работаем пока не убедимся, что под завалами никого нет,

– сказала она.

К спасению людей привлечено более 150 спасателей, не менее 40 единиц основной и специальной техники, кинологов и психологов. Кроме этого, спасатели используют тяжелую инженерную и роботизированную технику для разбора завалов.

Одно из тел, которое спасатели недавно достали из-под завалов, было тело ребенка 2014 года рождения.

Фактически с ночи спасательные работы не прекращаются ни на минуту. Наши спасатели работают молниеносно быстро, ведь счет идет на минуты,

– отметил ведущий 24 Канала.

Однако в Киеве возможны повторные воздушные тревоги из-за угрозы обстрелов со стороны России. Это, к сожалению, замедляет процесс разбора завалов, ведь спасателям придется прекратить работу и перейти в безопасное место.

Что известно об атаке по Киеву 14 мая?

Оккупанты в ночь на 14 мая нанесли мощный удар по Киеву беспилотниками и ракетами. В результате в Дарницком районе было разрушен девятиэтажный дом.

Россияне атаковали разные районы Киева. В частности было попадание в 20 местах. Есть повреждения жилых домов, школы и ветеринарной клиники.

Россия во время ночной атаки по Киеву использовала беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. В результате этого есть значительное количество погибших и пострадавших.