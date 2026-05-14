Відповідне відео поширив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Якими були перші хвилини після ворожої атаки на Київ 14 травня?

Олексій Білошицький розповів, що патрульні одними з перших прибули на місця ворожих обстрілів у столиці. Спільно з небайдужими громадянами правоохоронці надавали домедичну допомогу та виносили з пошкоджених будинків поранених.

На службових авто транспортували травмованих до лікарень і розбирали завали. Допомагали гасити пожежі, забезпечували проїзд спецтранспорту та регулювали дорожній рух,

– зазначив полковник.

На кадрах можна почути слова постраждалого, який розповідає, що в нього дуже печуть стопи. Згодом стало відомо, що у будинку, який було пошкоджено після ворожого удару, палає дах.

Поліцейські, рятувальники, медики та небайдужі громадяни – пліч-о-пліч рятували життя, допомагали й підтримували всіх, кому була необхідна допомога.

"Наша спільна незламність – це те, що ворог ніколи не зможе здолати. Разом ми – сила", – написав Олексій Білошицький.

Перші хвилини після масованої атаки на Київ 14 травня / Відео з телеграм-каналу Олексія Білошицького

Що відомо про масований обстріл Києва 14 травня?

Ворог цинічно завдав масованого комбінованого удару по Києву вночі та вранці 14 травня, використавши для цього ракети та безпілотники. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, бізнес-центр, автосалон, гаражі й автівки в Шевченківському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Солом'янському, Деснянському, Святошинському та Голосіївському районах.

На жаль, через російський удар у столиці відомо про щонайменше 8 загиблих, однак пошуково-рятувальна операція у столиці триває. Окрім того, щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти. Загалом також 45 постраждалих.

Одним із найтрагічніших місць удару стала багатоповерхівка у Дарницькому районі Києва. Ведучий 24 Каналу Андрій Штангрет, який зараз перебуває на місці події, розповів, що влучання було настільки серйозним, що будівля просто "склалась" з 9 по 1 поверхи.