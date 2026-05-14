Під час нічного обстрілу в столиці перебувала Маша Єфросиніна разом зі своїм 11-річним сином Сашком. Телеведуча показала, як вони переживали цю ніч, опублікувавши відео в інстаграм-сторіс.

Вас також може зацікавити Після скандалу з Ізраїлем: директор Євробачення зробив важливу заяву щодо голосування

Імовірно, під час повітряної тривоги Маша Єфросиніна з сином Олександром перебували у ванній кімнаті. На оприлюднених кадрах видно частину приміщення, схожу на ванну. Сашко лежав, накритий ковдрою, а телеведуча сиділа поруч і підтримувала його.

Всередині – ненависть до мр*з*т і паніка паралізуючого страху. Зовні – відпрацьований спокій. Ніколи не пробачу р*сні жодної такої пекельної ночі,

– написала телеведуча.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Маша Єфросиніна показала, як з сином ховалася під час масованої атаки на Київ: дивіться відео онлайн

До речі, раніше Єфросиніна розповідала, що її син дуже серйозно ставиться до повітряних тривог. За словами телеведучої, хлопчик уже звик до правил безпеки: під час небезпеки швидко збирається, допомагає мамі та нагадує, що потрібно йти в укриття. Про це писало видання "РБК-Україна".

Що відомо про обстріл Києва в ніч на 14 травня?

Як заявив Володимир Зеленський, ворог випустив понад 670 ударних дронів і 56 ракет різного типу, зокрема балістичних, аеробалістичних і крилатих.

У Києві зафіксовано пошкодження щонайменше на 20 локаціях. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, гаражі та недобудовані споруди, виникли пожежі. Зокрема, у Дарницькому районі після влучання стався обвал житлового будинку. ДСНС рятує людей з-під завалів.

За попередніми даними, унаслідок нічного обстрілу в столиці постраждали понад 20 людей, також є загиблі.