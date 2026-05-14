Во время ночного обстрела в столице находилась Маша Ефросинина вместе со своим 11-летним сыном Сашей. Телеведущая показала, как они переживали эту ночь, опубликовав видео в инстаграм-сторис.

Предположительно, во время воздушной тревоги Маша Ефросинина с сыном Александром находились в ванной комнате. На обнародованных кадрах видно часть помещения, похожую на ванну. Саша лежал, накрытый одеялом, а телеведущая сидела рядом и поддерживала его.

Внутри – ненависть к мр*з*там и паника парализующего страха. Внешне – отработанное спокойствие. Никогда не прощу р*сни ни одной такой адской ночи,

– написала телеведущая.

Кстати, ранее Ефросинина рассказывала, что ее сын очень серьезно относится к воздушным тревогам. По словам телеведущей, мальчик уже привык к правилам безопасности: во время опасности быстро собирается, помогает маме и напоминает, что нужно идти в укрытие. Об этом писало издание "РБК-Украина".

Что известно об обстреле Киева в ночь на 14 мая?

Как заявил Владимир Зеленский, враг выпустил более 670 ударных дронов и 56 ракет различного типа, в частности баллистических, аэробаллистических и крылатых.

В Киеве зафиксированы повреждения по меньшей мере на 20 локациях. В результате атаки пострадали жилые дома, гаражи и недостроенные сооружения, возникли пожары. В частности, в Дарницком районе после попадания произошел обвал жилого дома. ГСЧС спасает людей из-под завалов.

По предварительным данным, в результате ночного обстрела в столице пострадали более 20 человек, также есть погибшие.