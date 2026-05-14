Некоторые телекомпании утверждали, что публикации в социальных сетях на аккаунтах израильского правительства, которые призывали людей голосовать несколько раз, могли повлиять на результаты, пишет BBC.

Мартин Грин соглашается с тем, что "некоторые рекламные кампании со стороны вещателей были несколько непропорциональными". Эта ситуация привела к пересмотру процедуры голосования в этом году. Директор Евровидения добавил, что каждый, кто нарушит правила, будет "подвергнут более тщательной проверке".

Европейский вещательный союз (EBU), который организует песенный конкурс, уже вынес официальное предупреждение израильскому вещателю Kan из-за видео, в которых нынешний представитель Израиля Ноам Беттан призвал зрителей голосовать за него "10 раз".

В заявлении говорится, что эти публикации противоречат "духу конкурса", их поручили удалить. В то же время на вопрос, может ли участник быть дисквалифицирован за дальнейшие нарушения, Грин ответил: "До этого еще далеко".

Напомним, что Израиль вошел в 10 стран, которые прошли в гранд-финал Евровидения-2026. Ноам Беттан выступал в первом полуфинале, который состоялся 12 мая. Как пишет The Jerusalem Post, зрители скандировали фразу: "Остановите геноцид". Результаты голосования в полуфинале обнародуют только после завершения конкурса.

Отметим, что 5 стран бойкотировали Евровидение-2026 из-за того, что EBU допустила к участию Израиль – это Ирландия, Испания, Нидерланды, Словения и Исландия.

Что произошло в прошлом году?

В прошлом году Израиль занял первое место по результатам зрительского голосования, несмотря на то, что получил лишь 60 баллов от национального жюри, что вызвало вопросы.

Израильская певица Юваль Рафаэль получила 83% своих баллов от публики, тогда как победитель JJ из Австрии – лишь 41%.

СМИ сообщали, что рекламное агентство израильского правительства оплатило онлайн-рекламу и призвало пользователей социальных сетей поддержать Израиль, показывая им, как проголосовать до 20 раз.

Европейский вещательный союз (EBU) не обнаружил доказательств нарушений, но впоследствии одобрил новые правила, которые включают уменьшение лимита голосов до 10 и запрет "непропорциональных рекламных кампаний", проводимых третьими сторонами, в частности правительствами. Также организаторы обязали людей, которые голосуют онлайн, предоставлять данные кредитных карточек, чтобы убедиться, что голоса действительно поступают из страны, в которой они поданы.

К тому же в полуфиналы вернулось голосование жюри. Его отменили после того, как выяснилось, что шесть членов жюри обменялись голосами на Евровидении-2022, проходившем в Турине.