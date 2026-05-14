Артисты будут бороться за право выйти в гранд-финал Евровидения-2026, который пройдет в субботу, 16 мая. Где и когда смотреть прямой эфир, расскажет 24 Канал.

Где смотреть второй полуфинал Евровидения-2026?

Второй полуфинал Евровидения-2026 будет транслировать Общественное. Прямой эфир начнется о 22:00 по киевскому времени. Шоу будет комментировать Тимур Мирошниченко и Светлана Табарарова.

Песенный конкурс можно будет смотреть и слушать на таких платформах:

Как сообщает Суспильне, на ютуб-канале Евровидения Украина будет доступна трансляция с комментаторской, без выступлений участников. На телевидении и диджитале будет перевод на жестовом языке.

Порядок выступлений во втором полуфинале

  • Болгария
  • Азербайджан
  • Румыния
  • Люксембург
  • Чехия
  • Армения
  • Швейцария
  • Кипр
  • Латвия
  • Дания
  • Австралия
  • Украина
  • Албания
  • Мальта
  • Норвегия

Также зрители увидят выступления представителей Франции, Австрии и Великобритании.

Порядок выступил во втором полуфинале Евровидения-2026

Номер Украины на Евровидении-2026: главное

  • На Евровидении-2026 Украину представляет LELÉKA с песней Ridnym.

  • Режиссером-постановщиком номера стал Илья Дуцик, к команде также присоединилась хореограф-постановщик Галина Пеха.

  • Наряды для артистки создавали дизайнер, основательница бренда LITKOVSKA Лилия Литковская и стилист Маргарита Шекель.

  • Вместе с LELÉKA на сцене выступит бандурист Ярослав Джусь.