Она назвала сумму, за которую согласилась бы снова поехать на конкурс. Об этом Елена Тополя сказала во время предшоу Евровидение-2026 в студии Общественного.
Так, по словам артистки, для участия ей понадобилось бы не менее 450 тысяч долларов – именно столько ее команда потратила на конкурс в 2010 году, когда он проходил в Осло.
За большие деньги. Я думаю, мне хватит той суммы, которую мы со всей нашей командой потратили тогда. Это было 450 тысяч долларов. Я понимаю, что разные страны по-разному стоят, но Норвегия, Осло, – это один из самых дорогих городов, поэтому так. На меньшее я не согласна,
– сказала певица.
Ранее в интервью OBOZ.UA Елена Тополя рассказывала, что для участия в Евровидении брала деньги в долг. Часть долгов впоследствии ей простили, а выплачивать остальные команде пришлось несколько лет. По словам певицы, финансовой поддержки от государства тогда не было.
Что известно о выступлении Елены Тополи в Евровидении-2010?
Артистка признавалась, что изначально не планировала участвовать в Нацотборе, однако сделала это по совету продюсера Вадима Лисицы. В результате Alyosha (ранее Елена Тополя выступала под этим псевдонимом) представила Украину на Евровидении-2010 с песней Sweet People и заняла 10 место.
- Напомним, в этом году Украину на Евровидении представляет LELÉKA с песней Ridnym. Она выступит во втором полуфинале конкурса 14 мая под номером 12 вместе с бандуристом Ярославом Джусем. По словам артистки, участие команды в конкурсе будет стоить около 300 тысяч долларов.