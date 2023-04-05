В полуфиналах Евровидения голосуют только зрители, профессиональное жюри участия не принимает. Какие страны прошли в гранд-финал песенного конкурса, узнавайте на сайте 24 Канала.
Первый полуфинал Евровидения-2026: какие страны прошли в финал?
- Греция: Акилас – Ferto;
- Финляндия: Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin;
- Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice;
- Швеция: Фелиция – My System;
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!;
- Израиль: Ноам Беттан – Michelle;
- Сербия: LAVINA – Kraj Mene;
- Хорватия: LELEK – Andromeda;
- Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más.
- Польша: Alicja – Pray.
Важно! В финал автоматически проходят страны Большой пятерки: Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, а также страна-победительница. Однако заметим, что в этом году Испания бойкотировала Евровидение из-за того, что Европейский вещательный союз (EBU) допустил к участию Израиль.
Участие Украины на Евровидении-2026 главное
Напомним, что Украину на Евровидении-2026 представляет LELÉKA с песней Ridnym. Она выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая, под номером 12.
Режиссером-постановщиком номера певицы стал Илья Дуцик. Также к команде присоединилась хореограф-постановщик Галина Пеха.
LELÉKA появится на сцене в наряде от дизайнера Лилии Литковской (основательница бренда LITKOVSKA). Вместе с ней выступит бандурист Ярослав Джусь.