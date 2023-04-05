В полуфиналах Евровидения голосуют только зрители, профессиональное жюри участия не принимает. Какие страны прошли в гранд-финал песенного конкурса, узнавайте на сайте 24 Канала.

Первый полуфинал Евровидения-2026: какие страны прошли в финал?

  1. Греция: Акилас – Ferto;
  2. Финляндия: Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin;
  3. Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice;
  4. Швеция: Фелиция – My System;
  5. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!;
  6. Израиль: Ноам Беттан – Michelle;
  7. Сербия: LAVINA – Kraj Mene;
  8. Хорватия: LELEK – Andromeda;
  9. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más.
  10. Польша: Alicja – Pray.

Важно! В финал автоматически проходят страны Большой пятерки: Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, а также страна-победительница. Однако заметим, что в этом году Испания бойкотировала Евровидение из-за того, что Европейский вещательный союз (EBU) допустил к участию Израиль.

Участие Украины на Евровидении-2026 главное

  • Напомним, что Украину на Евровидении-2026 представляет LELÉKA с песней Ridnym. Она выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая, под номером 12.

  • Режиссером-постановщиком номера певицы стал Илья Дуцик. Также к команде присоединилась хореограф-постановщик Галина Пеха.

  • LELÉKA появится на сцене в наряде от дизайнера Лилии Литковской (основательница бренда LITKOVSKA). Вместе с ней выступит бандурист Ярослав Джусь.