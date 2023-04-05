У півфіналах Євробачення голосують лише глядачі, професійне журі участі не бере. Які країни пройшли у гранд-фінал пісенного конкурсу, дізнавайтеся на сайті 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Перший півфінал Євробачення-2026 уже сьогодні: онлайн-трансляція конкурсу з Відня

Перший півфінал Євробачення-2026: які країни пройшли у фінал?

  1. Греція: Акілас – Ferto;
  2. Фінляндія: Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin;
  3. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice;
  4. Швеція: Феліція – My System;
  5. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!;
  6. Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle;
  7. Сербія: LAVINA – Kraj Mene;
  8. Хорватія: LELEK – Andromeda;
  9. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más;
  10. Польща: Alicja – Pray.

Важливо! У фінал автоматично проходять країни Великої п'ятірки: Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, а також країна-переможниця. Однак зауважимо, що цьогоріч Іспанія бойкотувала Євробачення через те, що Європейська мовна спілка (EBU) допустила до участі Ізраїль.

Перший півфінал Євробачення-2026: які країни не пройшли у фінал?

  • Португалія: Bandidos do Cante – Rosa;
  • Грузія: Bzikebi – On Replay;
  • Чорногорія: Тамара Живкович – Nova Zora;
  • Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True;
  • Сан-Марино: Сеніт – Superstar;

Участь України на Євробаченні-2026 головне

  • Нагадаємо, що Україну на Євробаченні-2026 представляє LELÉKA з піснею Ridnym. Вона виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня, під номером 12.

  • Режисером-постановником номера співачки став Ілля Дуцик. Також до команди приєдналася хореографка-постановниця Галина Пеха.

  • LELÉKA з'явиться на сцені у вбранні від дизайнерки Лілії Літковської (засновниця бренду LITKOVSKA). Разом із нею виступить бандурист Ярослав Джусь.