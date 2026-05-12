Особливо увага цього вечора прикуто до фаворитів букмекерів – представників Фінляндії. Дивіться пряму трансляцію шоу далі в матеріалі 24 Каналу.

Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення-2026

Перший півфінал Євробачення-2026 розпочався о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляцію конкурсу поширили на офіційному ютуб-каналі Eurovision Song Contest.

Онлайн-трансляція Євробачення-2026: дивіться шоу онлайн

Незмінним коментатором конкурсу в Україні залишається Тімур Мірошниченко. Сьогодні у студії до нього також приєднається стендап-комік Василь Байдак, з яким вони разом коментують те, що впродовж двох годин відбувається в Відні на арені Wiener Stadthalle.

Порядок виступів учасників Євробачення-2026 у першому півфіналі

1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!;

2. Швеція: Феліція – My System;

3. Хорватія: LELEK – Andromeda;

4. Греція: Акілас – Ferto;

5. Португалія: Bandidos do Cante – Rosa;

6. Грузія: Bzikebi – On Replay;

Італія: Сал Да Вінчі – Per sempre sì;

7. Фінляндія: Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin;

8. Чорногорія: Тамара Живкович – Nova Zora;

9. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True;

10. Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle;

Німеччина: Сара Енгельс – Fire;

11. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice;

12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más;

13. Сан-Марино: Сеніт – Superstar;

14. Польща: Alicja – Pray;

15. Сербія: LAVINA – Kraj Mene.

Порядок виступів учасників Євробачення-2026 у першому півфіналі конкурсу / Фото з інстаграму Євробачення

Що відомо про Євробачення-2026?

Цього року у пісенному конкурсі беруть участь 35 країн. Водночас Іспанія, Ірландія, Нідерланди та Словенія оголосили бойкот Євробаченню-2026 через рішення Європейської мовної спілки (EBU) допустити Ізраїль до участі в конкурсі.

Україну на міжнародній сцені представлятиме співачка LELÉKA разом із бандуристом Ярославом Джусем. Вони виконають пісню Ridnym. Музиканти виступлять у другому півфіналі 14 травня. У разі проходу до наступного етапу артисти змагатимуться у гранд-фіналі 16 травня, де й визначать переможця конкурсу.

За прогнозами букмекерів, головними фаворитами на перемогу в Євробаченні-2026 наразі є представники Фінляндії. Також до п'ятірки лідерів входять Греція, Данія, Франція та Австралія. Втім, результати букмекерів залишаються лише прогнозами – ситуація може змінитися вже після перших виступів на сцені Євробачення.