Особенно внимание в этот вечер приковано к фаворитам букмекеров – представителям Финляндии. Смотрите прямую трансляцию шоу далее в материале 24 Канала.
Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2026
Первый полуфинал Евровидения-2026 начался в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию конкурса распространили на официальном ютуб-канале Eurovision Song Contest.
Неизменным комментатором конкурса в Украине остается Тимур Мирошниченко. Сегодня в студии к нему также присоединится стендап-комик Василий Байдак, с которым они вместе комментируют то, что в течение двух часов происходит в Вене на арене Wiener Stadthalle.
Порядок выступлений участников Евровидения-2026 в первом полуфинале
1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!;
2. Швеция: Фелиция – My System;
3. Хорватия: LELEK – Andromeda;
4. Греция: Акилас – Ferto;
5. Португалия: Bandidos do Cante – Rosa;
6. Грузия: Bzikebi – On Replay;
Италия: Сал Да Винчи – Per sempre sì;
7. Финляндия: Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin;
8. Черногория: Тамара Живкович – Nova Zora;
9. Эстония: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True;
10. Израиль: Ноам Беттан – Michelle;
Германия: Сара Энгельс – Fire;
11. Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice;
12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más;
13. Сан-Марино: Сенит – Superstar;
14. Польша: Alicja – Pray;
15. Сербия: LAVINA – Kraj Mene.
Порядок выступлений участников Евровидения-2026 в первом полуфинале конкурса / Фото из инстаграма Евровидения
Что известно о Евровидении-2026?
В этом году в песенном конкурсе принимают участие 35 стран. В то же время Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения объявили бойкот Евровидению-2026 из-за решения Европейского вещательного союза (EBU) допустить Израиль к участию в конкурсе.
Украину на международной сцене будет представлять певица LELÉKA вместе с бандуристом Ярославом Джусем. Они исполнят песню Ridnym. Музыканты выступят во втором полуфинале 14 мая. В случае прохода в следующий этап артисты будут соревноваться в гранд-финале 16 мая, где и определят победителя конкурса.
По прогнозам букмекеров, главными фаворитами на победу в Евровидении-2026 сейчас являются представители Финляндии. Также в пятерку лидеров входят Греция, Дания, Франция и Австралия. Впрочем, результаты букмекеров остаются лишь прогнозами – ситуация может измениться уже после первых выступлений на сцене Евровидения.