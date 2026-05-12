Особенно внимание в этот вечер приковано к фаворитам букмекеров – представителям Финляндии. Смотрите прямую трансляцию шоу далее в материале 24 Канала.

Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения-2026

Первый полуфинал Евровидения-2026 начался в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию конкурса распространили на официальном ютуб-канале Eurovision Song Contest.

Неизменным комментатором конкурса в Украине остается Тимур Мирошниченко. Сегодня в студии к нему также присоединится стендап-комик Василий Байдак, с которым они вместе комментируют то, что в течение двух часов происходит в Вене на арене Wiener Stadthalle.

Порядок выступлений участников Евровидения-2026 в первом полуфинале

1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!;

2. Швеция: Фелиция – My System;

3. Хорватия: LELEK – Andromeda;

4. Греция: Акилас – Ferto;

5. Португалия: Bandidos do Cante – Rosa;

6. Грузия: Bzikebi – On Replay;

Италия: Сал Да Винчи – Per sempre sì;

7. Финляндия: Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin;

8. Черногория: Тамара Живкович – Nova Zora;

9. Эстония: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True;

10. Израиль: Ноам Беттан – Michelle;

Германия: Сара Энгельс – Fire;

11. Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice;

12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más;

13. Сан-Марино: Сенит – Superstar;

14. Польша: Alicja – Pray;

15. Сербия: LAVINA – Kraj Mene.

Порядок выступлений участников Евровидения-2026 в первом полуфинале конкурса / Фото из инстаграма Евровидения

24 Канал и 66 ОМБр открыли сбор на дроны-перехватчики. Наша команда присоединилась к сбору, поэтому среди своих читателей разыграем тематический подарок, который специально для вас привезем с Евровидения, которое состоится в Вене на этой неделе.



Любой донат – это не только уничтоженные вражеские цели в украинском небе, но и возможность получить память о песенном конкурсе, который знает весь мир! Донатьте на банку и подарите незабываемые эмоции себе или родным!

Что известно о Евровидении-2026?

В этом году в песенном конкурсе принимают участие 35 стран. В то же время Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения объявили бойкот Евровидению-2026 из-за решения Европейского вещательного союза (EBU) допустить Израиль к участию в конкурсе.

Украину на международной сцене будет представлять певица LELÉKA вместе с бандуристом Ярославом Джусем. Они исполнят песню Ridnym. Музыканты выступят во втором полуфинале 14 мая. В случае прохода в следующий этап артисты будут соревноваться в гранд-финале 16 мая, где и определят победителя конкурса.

По прогнозам букмекеров, главными фаворитами на победу в Евровидении-2026 сейчас являются представители Финляндии. Также в пятерку лидеров входят Греция, Дания, Франция и Австралия. Впрочем, результаты букмекеров остаются лишь прогнозами – ситуация может измениться уже после первых выступлений на сцене Евровидения.