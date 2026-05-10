По состоянию на 8 мая 2026 года, букмекеры прогнозируют такое распределение мест первой пятерки среди стран-участниц: 1 место – Финляндия, 2 место – Греция, 3 место – Дания, 4 место – Франция, 5 место – Австралия. Украина же пока занимает 11 место. Рейтинг опубликован на сайте eurovisionworld.

Финляндия

Шанс на победу – 34%

Представители: Линда Лампениус и Пит Паркконен с песней Liekinheitin

Линда – скрипачка. В восьмилетнем возрасте стала участницей Хельсинского молодежного струнного оркестра, а в подростковом возрасте уже гастролировала по Северной Америке, Европе и Азии. Когда выпустила сольный альбом, то именно он принес артистке популярность.

А вот Пит Паркконен стал известным благодаря участию в шоу "Идолы", где занял третье место в 2008 году. На его счету есть несколько альбомов, гастролей и концертов.

Греция

Шанс на победу – 14%

Представители: Акилас Митиленеос с песней Ferto

Певец увлекался музыкой еще с детства. Он учился в музыкальной школе, а также ходил на театральные занятия. Популярность пришла к артисту в 2021 году благодаря тиктоку. Акилас публиковал видео, где играет на укулеле и исполняет песни. В 2024 году выпустил хитовый сингл Atelié.

Дания

Шанс на победу – 11%

Представители: Серен Торпегор Лунд (Søren Torpegaard Lund) с песней Før Vi Går Hjem

Этот артист учился в Датской школе искусств и стал участником больших сценических шоу. В 2021 и 2022 году сыграл главную роль Тони в мюзикле "Вестсайдская история". За нее он получил награду.

Франция

Шанс на победу – 7%

Представители: Monroe с песней Regarde

Исполнительнице всего 17 лет. Ее знают как франко-американскую певицу. Родилась и росла в США. Пением начала заниматься с раннего детства и уже получила музыкальное образование по классическому пению.

В 2025 году победила на телешоу классической музыки Prodiges. После этого подписала контракт с лейблом Warner Music, а в конце 2025 года выпустила дебютный альбом, состоящий из классических произведений.

Австралия

Шанс на победу – 6%

Представители: Дельта Гудрем с песней Eclipse

Конкурсную песню певица написала сама. В 15 лет подписала первый контакт со студией звукозаписи. А ее дебютный альбом Innocent Eyes стал 23-кратным платиновым феноменом и одним из самых продаваемых альбомов в Австралии.

Как будут выступать страны в первом и втором полуфиналах Евровидения?

Первый полуфинал состоится 12 мая. Страны-участницы будут выступать в таком порядке: Молдова, Швеция, Хорватия, Греция, Португалия, Грузия, Финляндия, Черногория, Эстония, Израиль, Бельгия, Литва, Сан-Марино, Польша, Сербия.

Второй полуфинал состоится 14 мая. Страны-участницы будут выступать в таком порядке: Болгария, Азербайджан, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипр, Латвия, Дания, Австралия, Украина, Албания, Мальта, Норвегия.