Среди них даже есть победители. Две из восьми песен на украинском языке принесли Украине заветные первые места. В материале 24 Канала узнавайте о каких треках идет речь и какие места занимали участники.

Руслана – "Дикие танцы", 2004 год

Это было во второй раз, когда наша страна участвовала в конкурсе. Тогда певица Руслана покорила Стамбул и другие страны Европы "Дикими танцами". Заметим, что трек она пела на двух языках: английском и украинском.

В этом году в гранд-финале Руслана и Верка Сердючка снова вернутся на конкурс. Они будут выступать в роли приглашенных звезд.

"Гринджолы" – "Вместе нас много", 2005 год

Тогда певческое шоу проходило в Украине из-за победы Русланы. В результате конкурса, группа "Гринджолы" заняла 19 место с 30 баллами, что стало одним из худших результатов Украины за всю историю участия в Евровидении.

Но несмотря на это, украинско-английский хит до сих пор остается неофициальным гимном Оранжевой революции.

Верка Сердючка – "Dancing Lasha Tumbai", 2007 год

Этот хит, который прозвучал на сцене Евровидения на английском и немецком языках, а также на суржике, до сих пор вызывает восхищение у еврофанов. Выступление Сердючки стало настолько феерическим, что сегодня даже никто не помнит, кто стал победителем в 2007 году.

Интересно, что во время полномасштабной войны артист теперь поет "Russia goodbye".

Go_A – "Шум", 2021 год

После фурора Сердючки много лет представители Украины выступали с англоязычными треками. И только в 2021 году на Евровидении снова зазвучал украинский язык.

Хотя группа Go_A и заняла пятое место, но их "Шум" не просто стал популярным в Европе, а еще и ворвался в мировые чарты.

Kalush Orchestra – "Стефания", 2022 год

Несмотря на то, что Нацотбор, в котором они участвовали, стал одним из самых скандальных. И все же ребята поехали в Турин, где завоевали не просто победу, но и установили рекорд в номинации "Наибольшее количество баллов телеголосования в финале". Тогда зрители отдали аж 439 баллов.

TVORCHI – Heart Of Steel, 2023 год

Коллектив выступил в Ливерпуле с двуязычным треком, где рассказывается об украинском народе со стальными сердцами. В 2023 году Украина оказалась на шестой строчке в турнирной таблице.

alyona alyona и Jerry Heil – "Teresa & Maria", 2024 год

Девушки объединились в дуэт и достойно представили нашу страну в Швеции с треком о единстве и силе женщин. Их труд принес третье место в общем зачете.

Ziferblat – Bird of Pray, 2025 год

Украинская группа в прошлом году поехала на певческий конкурс с двуязычным треком. Перед поездкой коллектив довольно сильно критиковала публика. Более того, все утверждали, что Украина впервые в истории не пройдет в финал.

От так, Ziferblat оказался на девятой строчке.

Кто представляет Украину на Евровидении-2026?

В этом году в Вену отправилась певица LELÉKA с песней Ridnym. После Нацотбора девушка также страдала от хейта, ведь украинцам не понравился выбор представительницы нашей страны на конкурсе.

Уже стало известно, что артистка представит Украину в наряде от дизайнера Лилии Литковской (основательница бренда LITKOVSKA). Также к созданию образа присоединилась Маргарита Шекель.

Сейчас букмекеры прогнозируют украинке 11 место в общем рейтинге. Но заметим, что каждый день меняются прогнозы, поэтому LELÉKA имеет все шансы изменить свою позицию.