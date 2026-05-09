За годы существования Евровидения и Национальных отборов состоялось немало скандалов о которых говорили все. В последние годы эта тема остро стоит и в Украине. Все потому, что некоторые, кто представлял нашу страну на европейском конкурсе, и кто получил такое право, сегодня имеют статус предателей. Далее в материале 24 Канал расскажет о ком идет речь.

Ани Лорак стала гражданкой России

В 2005 году артистка очень хотела поехать на Евровидение, однако билет на поездку выиграла группа "Гринджолы". Но в 2008 году Ани Лорак таки поехала в Белград с песней, которую написал сторонник Кремля – Филипп Киркоров и греческий композитор Дмитрис Контопулос.

Певица заняла второе место, а Виктор Ющенко предоставил ей и Филиппу Киркорову звание народных артистов Украины.

После 2014-го года, когда Россия завязала войну на Донбассе и оккупировала Крым, переехала в страну-агрессора. В Украину приезжала с концертами, однако активисты не всегда ей давали проводить выступления.

В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против украинских артисток-предательниц, среди которых фигурировало имя Ани Лорак. Стоит отметить, что певица проигнорировала полномасштабную войну, которую начала Россия, а время от времени цинично вспоминает о мире.

В интервью пропагандистскому каналу НТВ российская звезда подтвердила, что финансирует похищение украинских детей. Певица рассказала, что направит часть своих доходов от выступления в Москве в организацию, которая занимается опекой "сирот-беженцев" из Запорожской области и Донбасса.

В 2024 году Владимир Зеленский издал указ, которым лишил государственных наград ряда лиц. В списке была и предательница Лорак. Она больше не заслуженная артистка Украины.

В июне 2025 года стало известно, что Ани Лорак получила российский паспорт.

Ани Лорак / Фото из соцсетей

Сегодня ее позиция не изменилась. В одном из недавних интервью даже заявила, что ей было сложно работать в Украине, потому что ей якобы мешали некоторые люди. В этом контексте речь шла о Тине Кароль.

MARUV зарабатывала российские рубли

Певица не ездила на Евровидение, однако в 2019 году одержала победу в Нацотборе с песней Siren Song.

Певица не поехала на конкурс, потому что не пришла к согласию с НСТУ и не подписала контракт. MARUV вроде соглашалась не гастролировать в России, но отказалась передавать права на клип и песню.

В мае прошлого года экс-член правления "Общественного вещателя" Александра Кольцова рассказала, что тогда позиции певицы и вещателя очень сильно отличались.

Она очень сильно не соглашалась с тем, что не может позволить себе обнять Лазарева, потому что он, мол, ее друг. И мы пытались донести: "Анечка, у нас война. Ты талантливая, но должна понять, что ты сейчас не просто артистка и не можешь позволить себе эту риторику, когда твоя страна воюет, а соотечественники под российскими бомбами,

– рассказала Александра.

Во время отбора она сыпала заявлениями в стиле "какая разница": утверждала, что в России выступает, потому что несет мир, а россиян нельзя судить только из-за президента.

Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков,

– заявляла Анна Корсун.

MARUV / Фото из инстаграма

После таких событий она поехала в Россию. Там успела получить награду ZD AWARDS, выступить на дне рождении продюсера Иосифа Пригожина и спеть в Москве на ЖАРА Music Awards.

На MTV Europe Music Awards MARUV победила как российская певица, заявив, что она – мировая артистка.

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, певица вышла на связь 26 февраля и заявила, что волнуется за свою безопасность и здоровье малыша (на тот момент она была беременна).

И это еще не конец. Анна даже посвятила несколько строк российским военным.

Российские военнослужащие задумайтесь! Военные действия и тем более человеческие жертвы не сделают людей лучше или счастливее. Всем матерям нужны живые сыновья, детям – отцы, а женам – их мужья,

– писала артистка.

Но с этого момента началось затишье. Публичные заявления закончились, так же как и сообщения о том, где сейчас MARUV. В июне 2022 года кто-то сфотографировал певицу в одной из больниц Киева.

Беременная MARUV с мужем / Фото СТБ

В марте 2024 года стало известно, что певица продолжает сотрудничество с российским лейблом. В рамках контракта она получает миллионы рублей дохода, а также добавляла свои треки на российскую платформу Yandex Music, спонсируя экономику страны-агрессора.

Сколько точно MARUV смогла заработать на российских слушателях, не известно. В 2022 году эта сумма могла составлять около 337 тысяч рублей, а в 2023-м – 466 тысяч рублей.

Сегодня она живет, вероятно, в ОАЭ.