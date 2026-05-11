Серед них навіть є переможці. Дві з восьми пісень українською мовою принесли Україні заповітні перші місця. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про які треки йдеться і які місця посідали учасники.
Зверніть увагу Ви знаєте їхні імена: хто з представників України на Євробаченні виявився зрадником
Руслана – "Дикі танці", 2004 рік
Це було вдруге, коли наша країна брала участь у конкурсі. Тоді співачка Руслана підкорила Стамбул й інші країни Європи "Дикими танцями". Зауважимо, що трек вона співала двома мовами: англійською та українською.
Цього року у гранд-фіналі Руслана та Вєрка Сердючка знову повернуться на конкурс. Вони виступатимуть у ролі запрошених зірок.
Ruslana – Wild Dances (Євробачення): дивіться відео онлайн
"Ґринджоли" – "Разом нас багато", 2005 рік
Тоді співоче шоу проходило в Україні через перемогу Руслани. У результаті конкурсу, гурт "Ґринджоли" посів 19 місце із 30 балами, що стало одним із найгірших результатів України за всю історію участі в Євробаченні.
Та попри це, українсько-англійський хіт досі залишається неофіційним гімном Помаранчевої революції.
"Ґринджоли" – "Разом нас багато" (Євробачення): дивіться відео онлайн
Вєрка Сердючка – "Dancing Lasha Tumbai", 2007 рік
Цей хіт, який пролунав на сцені Євробачення англійською та німецькою мовами, а також суржиком, досі викликає захоплення у єврофанів. Виступ Сердючки став настільки феєричним, що сьогодні навіть ніхто не пам'ятає, хто став переможцем у 2007 році.
Цікаво, що під час повномасштабної війни артист тепер співає "Russia goodbye".
Вєрка Сердючка – "Dancing Lasha Tumbai" (Євробачення): дивіться відео онлайн
Go_A – "Шум", 2021 рік
Після фурору Сердючки багато років представники України виступали з англомовними треками. І лише у 2021 році на Євробаченні знову залунала українська мова.
Хоч гурт Go_A і посів п'яту сходинку, але їхній "Шум" не просто став популярним у Європі, а ще й увірвався у світові чарти.
Go_A – "Шум" (Євробачення): дивіться відео онлайн
24 Канал та 66 ОМБр відкрили збір на дрони-перехоплювачі. Наша команда долучилась до збору, тож серед своїх читачів розіграємо тематичний подарунок, який спеціально для вас привеземо з Євробачення, що відбудеться у Відні вже цього тижня.
Будь-який донат – це не лише знищені ворожі цілі в українському небі, а й можливість отримати згадку про пісенний конкурс, який знає увесь світ! Донатьте на банку та подаруйте незабутні емоції собі або рідним!
Kalush Orchestra – "Стефанія", 2022 рік
Попри те, що Нацвідбір, у якому вони брали участь, став одним із найскандальніших. Та все ж хлопці поїхали до Турина, де вибороли не просто перемогу, а й встановили рекорд у номінації "Найбільша кількість балів телеголосування у фіналі". Тоді глядачі віддали аж 439 балів.
Kalush Orchestra – "Stefania" (Євробачення): дивіться відео онлайн
TVORCHI – Heart Of Steel, 2023 рік
Колектив виступив у Ліверпулі з двомовним треком, де розповідається про український народ із сталевими серцями. У 2023 році Україна опинилась на шостій сходинці у турнірній таблиці.
TVORCHI – Heart Of Steel (Євробачення): дивіться відео онлайн
alyona alyona і Jerry Heil – "Teresa & Maria", 2024 рік
Дівчата об'єднались у дует і гідно представили нашу країну у Швеції з треком про єдність і силу жінок. Їхня праця принесла третє місце у загальному заліку.
alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria" (Євробачення): дивіться відео онлайн
Ziferblat – Bird of Pray, 2025 рік
Український гурт минулого року поїхав на співочий конкурс з двомовним треком. Перед поїздкою колектив доволі сильно критикувала публіка. Ба більше, всі стверджували, що Україна вперше в історії не пройде у фінал.
Від так, Ziferblat опинився на дев'ятій сходинці.
Ziferblat – Bird of Pray (Євробачення): дивіться відео онлайн
Хто представляє Україну на Євробаченні-2026?
Цього року до Відня вирушила співачка LELÉKA з піснею Ridnym. Після Нацвідбору дівчина також потерпала від хейту, адже українцям не сподобався вибір представниці нашої країни на конкурсі.
Уже стало відомо, що артистка представить Україну у вбранні від дизайнерки Лілії Літковської (засновниця бренду LITKOVSKA). Також до створення образу долучилась Маргарита Шекель.
Наразі букмекери прогнозують українці 11 сходинку у загальному рейтингу. Та зауважимо, що кожного дня змінюються прогнози, тому LELÉKA має всі шанси змінити свою позицію.