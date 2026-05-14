Артисти боротимуться за право вийти у гранд-фінал Євробачення-2026, який пройде в суботу, 16 травня. Де й коли дивитися прямий ефір, розповість 24 Канал.

Де дивитися другий півфінал Євробачення-2026?

Другий півфінал Євробачення-2026 транслюватиме Суспільне. Прямий етер розпочнеться о 22:00 за київським часом. Шоу коментуватиме Тімур Мірошниченко та Світлана Табарарова.

Пісенний конкурс можна буде дивитися і слухати на таких платформах:

Як повідомляє Суспільне, на ютуб-каналі Євробачення Україна буде доступна трансляція з коментаторської, без виступів учасників. На телебаченні та діджиталі буде переклад жестовою мовою.

Порядок виступів у другому півфіналі

  • Болгарія
  • Азербайджан
  • Румунія
  • Люксембург
  • Чехія
  • Вірменія
  • Швейцарія
  • Кіпр
  • Латвія
  • Данія
  • Австралія
  • Україна
  • Албанія
  • Мальта
  • Норвегія

Також глядачі побачать виступи представників Франції, Австрії та Великої Британії.

Порядок виступів у другому півфіналі Євробачення-2026 / Фото з інстаграму конкурсу

Номер України на Євробаченні-2026: головне

  • На Євробаченні-2026 Україну представляє LELÉKA з піснею Ridnym.

  • Режисером-постановником номера став Ілля Дуцик, до команди також долучилася хореографка-постановниця Галина Пеха.

  • Вбрання для артистки створювали дизайнерка, засновниця бренду LITKOVSKA Лілія Літковська та стилістка Маргарита Шекель.

  • Разом з LELÉKA на сцені виступить бандурист Ярослав Джусь.