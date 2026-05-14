Артисти боротимуться за право вийти у гранд-фінал Євробачення-2026, який пройде в суботу, 16 травня. Де й коли дивитися прямий ефір, розповість 24 Канал.
Де дивитися другий півфінал Євробачення-2026?
Другий півфінал Євробачення-2026 транслюватиме Суспільне. Прямий етер розпочнеться о 22:00 за київським часом. Шоу коментуватиме Тімур Мірошниченко та Світлана Табарарова.
Пісенний конкурс можна буде дивитися і слухати на таких платформах:
- сайт Суспільне Культура
- сайт Суспільне Євробачення
- телеканал Суспільне Культура
- Радіо Промінь.
Як повідомляє Суспільне, на ютуб-каналі Євробачення Україна буде доступна трансляція з коментаторської, без виступів учасників. На телебаченні та діджиталі буде переклад жестовою мовою.
Порядок виступів у другому півфіналі
- Болгарія
- Азербайджан
- Румунія
- Люксембург
- Чехія
- Вірменія
- Швейцарія
- Кіпр
- Латвія
- Данія
- Австралія
- Україна
- Албанія
- Мальта
- Норвегія
Також глядачі побачать виступи представників Франції, Австрії та Великої Британії.
Порядок виступив у другому півфіналі Євробачення-2026 / Фото з інстаграму конкурсу
Номер України на Євробаченні-2026: головне
На Євробаченні-2026 Україну представляє LELÉKA з піснею Ridnym.
Режисером-постановником номера став Ілля Дуцик, до команди також долучилася хореографка-постановниця Галина Пеха.
Вбрання для артистки створювали дизайнерка, засновниця бренду LITKOVSKA Лілія Літковська та стилістка Маргарита Шекель.
Разом з LELÉKA на сцені виступить бандурист Ярослав Джусь.