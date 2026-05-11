Причиной стали рекламные ролики с призывом поддержать представителя страны "10 раз". Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.

Вас также может заинтересовать В костюме украинского бренда под трек ONUKA: LELÉKA эффектно появилась на открытии Евровидения

Так, 8 мая, накануне первого полуфинала Евровидения-2026, в сети распространили серию промороликов на разных языках – в частности на украинском, английском, французском и немецком. В видео представитель Израиля Ноам Беттан призвал зрителей голосовать за него "10 раз".

Для контекста! В этом году правила Евровидения в целом позволяют отдать 10 голосов.

Директор Евровидения Мартин Грин отметил, что прямые призывы голосовать максимальное количество раз за конкретного исполнителя противоречат правилам и духу шоу.

В течение 20 минут мы связались с делегацией KAN, чтобы попросить их немедленно прекратить любое распространение видео и удалить их со всех платформ, где они были опубликованы. Они немедленно приняли соответствующие меры,

– указано в заявлении.

Еще ранее правила Евровидения обновили, чтобы предотвратить манипуляции во время голосования. С тех пор артистам и вещателям запрещено участвовать в рекламных кампаниях, которые могут влиять на результаты. Кроме того, под запрет попали промоакции, организуемые третьими сторонами, в частности правительствами.

Кстати, накануне сразу 5 стран – Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия объявили бойкот Евровидению-2026 из-за решения Европейского вещательного союза (EBU) допустить Израиль к участию в конкурсе.

Кто будет представлять Израиль на Евровидении-2026?

Это певец Ноам Беттан, который исполнит балладу Michelle. Композиция звучит сразу на трех языках – иврите, французском и английском.

Беттан родился в Израиле во французской семье и вырос между несколькими культурами, что впоследствии повлияло на его музыкальный стиль. Он сочетает поп звучание с авторской музыкой. Известность артисту принесла песня Buba. В 2023 году он выпустил дебютный альбом Me'al HaMayim.

Более широкой аудитории Беттан стал известен после победы в 12 сезоне израильского талант-шоу HaKokhav HaBa в январе 2026 года.

В первом полуфинале конкурса, который состоится 12 мая, он выступит под 10 номером.