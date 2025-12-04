На 95-й Генеральной ассамблее EBU, состоявшейся 4 декабря в Женеве, организаторы одобрили пакет изменений относительно формата конкурса и подтвердили участие Израиля. После этого ряд стран почти сразу сообщили о выходе из события. В материале 24 Канала узнавайте о том, стран отказались от участия в песенном конкурсе.

Как в Европе реагируют на допуск Израиля к Евровидению?

Испанский общественный вещатель RTVE подтвердил, что не будет участвовать в конкурсе и не будет транслировать шоу, запланированное в Вене на 12, 14 и 16 мая 2026 года. Решение было подготовлено заранее. Так, еще в сентябре совет директоров согласовал бойкот на случай, если Израиль оставят в списке участников.

Председатель RTVE Хосе Пабло Лопес выразил недовольство действиями EBU. Он убежден, что вопрос о возможных санкциях против Израиля должен решаться руководящими органами, а не на общем голосовании.

Ситуация обострилась из-за ряда ошибок, которым никогда не следовало позволять дойти до этого момента... Допустив это, EBU подвергает организацию ненужной политической нагрузке,

– написал Лопес на странице в Х.

Со своей стороны нидерландский AVROTROS сразу после голосования распространил заявление об отказе от участия. Ирландский RTÉ также сообщил, что не будет присылать представителя и не будет осуществлять трансляцию.

В заявлении RTÉ отмечается, что при текущих обстоятельствах участие Ирландии невозможно. Вещатель отмечает большое количество жертв в Газе, гуманитарной катастрофе и трагедиях среди журналистов, а также на нехватку доступа международных медиа в регион.

Руководитель правления RTV Slovenia Наталья Горшчак выступила с резкой критикой в адрес EBU. Она напомнила, что после вторжения России в Украину она была исключена из Евровидения почти мгновенно, тогда как аналогичных решений по Израилю не принимают.

В прошлом году мы увидели, что выступление Израиля было политическим. Не забывайте, что мы запретили подобное выступление российской певицы в Украине... Мы все в ловушке. Мы заложники политических интересов израильского правительства,

– подчеркнула Горшчак.

Исландия и Бельгия пока не объявили окончательных решений. Зато Португалия, которая ранее колебалась, все же подтвердила участие.

Кто остается на стороне Израиля?

Активными сторонниками продолжения участия Израиля стали Германия и Австрия. Немецкий вещатель ARD даже намекал на возможный бойкот с собственной стороны, если бы Израиль исключили.

Австрия, которая будет принимать Евровидение, заявила, что стремится избежать раскола среди стран-участниц и сохранить конкурс в его полном формате.

Ожидалось, что Швейцария, Греция, Азербайджан и Кипр тоже поддержат участие Израиля в случае вынесения вопроса на голосование.

