Звезда поделилась как выбирала потенциальных кандидатов, а также ответила о тех артистах, которые уже участвовать в Нацотборе, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в инстаграме.

Музыкальный продюсер пишет, что три месяца посвятила себя на прослушивание демозаписей. Она прослушала аж 451 заявку и выбирала так, чтобы артисты выступили не просто на Нацотборе, но и потенциально на сцене Евровидения.

Во время голосования Джамала даже спорила с командой Общественного, однако осталась приятно удивлена компетентностью комиссии. Более того, этот год стал для исполнительницы особенным.

В этом году для себя я открыла очень много новых артистов, которых уже не терпится вам показать. И даже тех, кого вы уже знали,

– призналась победительница Евровидения-2016.

Джамала отмечает, что в отборе важен не так исполнитель, как песня. В нынешний лонглист попали певцы, которые уже участвовали в Нацотборах, и Jerry Heil, которая уже представляла Украину на певческой арене. Музыкальный продюсер убеждена, что это ничего не значит, ведь в этом случае главное, "или их выступление будет достойно быть в шортлисте".

Следующий этап отбора – сделать из лонглиста шортлист.

Нас ждет много работы с песнями: оттачивание мастерства, поиск правильной формы, иногда – изменение слов. Но все вместе уже в феврале, надеюсь, мы выберем лучшего,

– подытожила Джамала.

К слову, уже можно посмотреть, кого выбрали комиссия и Джамала для лонглиста Нацотбора.

Главное о Нацотборе-2026 на Евровидение