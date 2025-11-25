MELOVIN мог побороться за звание представителя Украины на Евровидении-2026, но отказался от участия в конкурсе. Заявление артиста показалось забавным для его коллег и пользователей соцсети Threads. 24 Канал расскажет детали и покажет самые смешные сообщения по этому поводу.
Интересно Изменился до неузнаваемости: как в начале карьеры выглядел MELOVIN, который отказался от Нацотбора
MELOVIN на своей странице написал, что 19-го ноября получил звонок от Джамалы. Музыкальная продюсер Нацотбора позвонила ему, чтобы поздравить с проходом в лонглист. Но уже на следующий день он принял решение снять свою кандидатуру.
Дорогу молодым! Я за KHAYAT!
– подчеркнул MELOVIN.
В той же заметке певец напомнил о своем концерте в STEREOPLAZA.
Такой пост певца спровоцировал волну шуток и ироничных публикаций в сети. Множество звезд начали пародировать его сообщение и писать похожие.
OTOY, KRUTЬ, Абие, Василий Байдак и другие коллеги MELOVIN один за другим публиковали забавные сообщения, начинавшиеся со слов о звонке Джамалы и завершавшиеся фразой о "дороге молодым".
MELOVIN запустил челлендж / Скриншоты с Threads
Другие пользователи просто шутили на эту тему, а кто-то выразил непонимание по поводу вирусных сообщений о звонке от Джамалы.
MELOVIN спровоцировал множество шуток / Скриншоты из Threads
Всю эту "лихорадку" подытожила сама артистка, которая рассказала, что 19 ноября ей пришлось обзвонить весь шоубиз.
Джамала тоже не промолчала / Скриншот из Threads
Что известно о Нацотборе-2026?
О Национальном отборе на Евровидение-2026 впервые громко заговорили еще в октябре, когда о подаче заявки заявила Оля Полякова. Она призвала Общественное изменить правила, чтобы те артисты, которые выступали после 2014 года в России, могли представлять страну на конкурсе. Однако вещатель не согласился.
24 ноября Джамала, которая стала музыкальным продюсером Нацотбора, объявила список участников конкурса. Среди них есть не только те, кто уже участвовал в конкурсе, но и его победители – представители Украины на Евровидении
Финал Нацотбора состоится в феврале следующего года.