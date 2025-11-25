Сейчас MELOVIN находится в центре внимания: он сообщил о помолвке с бойфрендом-военным и вызвал ажиотаж в сети после заявления о том, что он отказывается участвовать в Нацотборе. 24 Канал решил вспомнить, каким был артист в начале карьеры.

MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) родился в Одессе. В детстве он задумывался о разных профессиях – от парикмахера и учителя до повара и кондитера. Впоследствии парень начал ходить на танцы. Это помогло понять, что его будущая деятельность точно должна быть связана с творчеством.

Я понимал, что находиться на сцене, играть, перевоплощаться гораздо приятнее, чем сидеть в каком-то там офисе за столом, что-то писать, что-то там рисовать или заниматься тем, что тебе вообще не нравится и не приносит никакого удовольствия,

MELOVIN в детстве / Фото из инстаграма артиста

Интересно, что у MELOVIN не было музыкального образования. Хотя родители отправили его в музыкальную школу, парень из нее сбежал после первого же урока.

В возрасте 18 лет MELOVIN стал участником "Х-Фактора". На самом деле певец трижды пытался попасть на шоу – первые два раза он даже не доходил до кастинга. Но не опускал руки и продолжал петь и работать над собой.



MELOVIN в начале карьеры / Фото Gazeta.ua

В 2015 MELOVIN удалось попасть на телекастинг. Судьи услышали его исполнение песни "Без бою" "Океана Эльзы" и подарили путевку в следующий этап.

Константин исполнял различные песни и завоевал расположение публики. Ему удалось победить в проекте, после чего MELOVIN поехал с концертами по городам Украины.



MELOVIN в начале карьеры / Фото из инстаграма артиста

Одной из ярких фишек образа MELOVIN была линза в одном глазу, что долгое время была частью его образа. Также в начале карьеры его помнят с платиновым блондом. Однако певец часто экспериментировал – менял цвет волос, набивал татуировки, делал пирсинги.



MELOVIN в начале карьеры / Фото Gazeta.ua

Между тем карьера певца продолжала развиваться. В 2017 году он попробовал свои силы в Нацотборе, и хоть не победил, но получил наибольшее количество голосов от зрителей. В следующем году MELOVIN все-таки стал представителем Украины на Евровидении с треком Under the Ladder.



MELOVIN в начале карьеры / Фото из инстаграма

Артист продолжал выпускать треки, участвовать в различных шоу, быть активным и выражать позицию относительно социальных тем. Многие его песни стали хитами.

В этом году MELOVIN празднует 10 лет с момента старта его карьеры. По этому случаю он отправился в большой тур по городам Украины. По словам артиста, именно по этой причине он решил отказаться от участия в Национальном отборе на Евровидение.