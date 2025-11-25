Зараз MELOVIN перебуває у центрі уваги: він повідомив про заручини з бойфрендом-військовим та викликав ажіотаж у мережі після заяви про те, що він відмовляється брати участь у Нацвідборі. 24 Канал вирішив пригадати, яким був артист на початку кар'єри.

Цікаво Як зараз живе Санта Дімопулос, яка перемогла у "Танцях" і відмовилась від музичної кар'єри

MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) народився в Одесі. У дитинстві він задумувався про різні професії – від перукаря та вчителя до кухаря й кондитера. Згодом хлопець почав ходити на танці. Це допомогло зрозуміти, що його майбутня діяльність точно має бути пов'язана з творчістю.

Я розумів, що перебувати на сцені, грати, перевтілюватися набагато приємніше, ніж сидіти в якомусь там офісі за столом, щось писати, щось там малювати або займатися тим, що тобі взагалі не подобається і не приносить ніякого задоволення,

– розповідав співак.



MELOVIN у дитинтсві / Фото з інстаграму артиста

Цікаво, що в MELOVIN не було музичної освіти. Хоч батьки відправили його в музичну школу, хлопець з неї втік після першого ж уроку.

У віці 18 років MELOVIN став учасником "Х-Фактора". Насправді співак тричі намагався потрапити на шоу – перші два рази він навіть не доходив до кастингу. Але не опускав руки та продовжував співати й працювати над собою.



MELOVIN на початку кар'єри / Фото Gazeta.ua

У 2015 MELOVIN вдалося потрапити на телекастинг. Судді почули його виконання пісні "Без бою" "Океану Ельзи" та подарували путівку до наступного етапу.

MELOVIN – "Без бою": дивіться відео онлайн

Костянтин виконував різноманітні пісні та завоював прихильність публіки. Йому вдалось перемогти у проєкті, після чого MELOVIN поїхав з концертами містами України.



MELOVIN на початку кар'єри / Фото з інстаграму артиста

Одними з яскравих фішок образу MELOVIN була лінза в одному оці, що тривалий час була частиною його образу. Також на початку кар'єри його пам'ятають з платиновим блондом. Однак співак часто експериментував – змінював колір волосся, набивав татуювання, робив пірсинги.



MELOVIN на початку кар'єри / Фото Gazeta.ua

Тим часом кар'єра співака продовжувала розвиватися. У 2017 році він спробував свої сили у Нацвідборі, і хоч не переміг, але отримав найбільшу кількість голосів від глядачів. У наступному році MELOVIN все-таки став представником України на Євробаченні з треком Under the Ladder.



MELOVIN на початку кар'єри / Фото з інстаграму

Артист продовжував випускати треки, брати участь у різних шоу, бути активним та висловлювати позицію щодо соціальних тем. Чимало його пісень стали хітами.

MELOVIN – "Вітрила": дивіться відео онлайн

Цього року MELOVIN святкує 10 років з моменту старту його кар'єри. З цієї нагоди він вирушив у великий тур містами України. За словами артиста, саме з цієї причини він вирішив відмовитися від участі в Національному відборі на Євробачення.